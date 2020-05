Tutto è pronto per l’ultimo round della Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, in programma sul circuito di Monza. Dopo sei emozionanti prove sui tracciati di Silverstone, Barcellona e Spa-Francorchamps, il Tempio della Velocità accoglie l’ultimo atto della bellissima lotta al simulatore tra Ayhancan Güven e Larry ten Voorde.

Il turco e l’olandese sono senza dubbio i due protagonisti di questo campionato dopo l’incredibile sfida di Spa. Güven, in pista con il team Martinet by Almeras, ha commesso una pesante scorrettezza in Race 1, spingendo in testacoda il rivale. L’olandese Dylan Pereira ha dunque approfittato della situazione favorevole per vincere la prima delle due prove nelle Ardenne davanti a Ten Voorde e Güven. Quest’ultimo, due volte campione della Porsche Carrera Cup France, non ha perso occasione per rifarsi nella seconda tappa belga, prova in cui ha colto il successo davanti a Larry.

A Monza i già citati giovani piloti della Porsche Mobil 1 Supercup sono pronti a sfidarsi fino all’ultimo mentre, ma attenzione a Janox Evans ed al già citato Pereira, piloti che hanno tutte le carte in regola per inserirsi nella lotta al titolo.

L’ultimo round della Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition si terrà a Monza sabato 16 maggio. La diretta sarà disponibile sul canale ufficiale della casa di Weissach.

Luca Pellegrini