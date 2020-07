Alberto Cerqui e Simone Iaquinta si dividono i successi nella Porsche Carrera Cup Italia, in pista al Mugello per il primo round stagionale. Il tracciato Toscano ci ha regalato due prove interessanti che regalano a Gianmarco Quaresmini la leadership del campionato grazie ai due secondi posti raccolti nel corso del week-end.

GRANDI VITTORIE PER CERQUI E IAQUINTA

Il campione del 2018 ha completato la prima prova alle spalle di Alberto Cerqui, vincitore con margine della prima competizione del 2020. Terzo posto per David Fumanelli, davanti al campione in carica Simone Iaquinta. Quest’ultimo si è rifatto nella seconda prova, gara vinta davanti a Quaresmini ed al sorprendente Stefano Monaco. Un quinto ed un sesto posto hanno caratterizzato il fine settimana di Aldo Festante, mentre non ha brillato nella Race 2 Alberto Cerqui, solo settimo al termine dell’evento.

Simone Iaquinta al termine di Gara 2 ha dichiarato: “Per gara 2 avevamo preparato una macchina diversa rispetto a gara 1, quando non ho voluto prendere troppi rischi. Non posso che ringraziare il team per le scelte e il lavoro svolto: per noi è un risultato eccellente e sono davvero contento per questa vittoria che ci riporta sul gradino più alto del podio”.

Bashar Mardini vince entrambi i round della Michelin Cup, la classe minore riservata ai piloti non professionisti. Ottimo inizio stagionale per Luca Pastorelli, costantemente secondo nei due giorni di prove. Tra due settimane la Porsche Carrera Cup Italia scenderà in pista dal Misano World Circuit Marco Simoncelli.