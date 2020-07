Notizie non molto positive arrivano dall’America, precisamente l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La prima news, che ci auguriamo non arrivi, viene riportata da Sportscars 365 e riporta una possibile conclusione, al termine del 2020, del progetto Penske ed Acura tra le DPi.

La squadra americana, nata nel 2018, potrebbe concludere con 12 mesi di anticipo la sua permanenza nella principale serie statunitense riservata a stelle e strisce. Tuttavia pare che alcune squadre presenti nel campionato ed altre esterne sarebbero interessate a prendere in gestione le due Acura ARX-05 che attualmente militano nel WTSC.

Il binomio Acura-Penske è nato nel 2018 ed ha portato Dane Cameron e Juan Pablo Montoya a vincere il titolo 2019, mentre non è ancora arrivata la vittoria nelle quattro grandi classiche che compongono il campionato. Ricordiamo però che l’uscita di Penske potrebbe essere solo momentanea. Non è nuovo infatti l’interesse che il ‘Capitano’ nutre verso le LMDH, la nuova classe che nascerà dopo l’accordo di IMSA ed ACO.

Novità IMSA: Calendario 2020, si cambia ancora?

Le novità dall’IMSA WTSC proseguono con l’infinito mosaico del calendario, pronto ad cambiare per l’ennesima volta. Stando ad alcune voci circolate nel paddock del Sebring International Raceway in occasione del Cadillac GP, pare che le gare di Lime Rock (Connecticut) e Watkins Glen (New York) potrebbero non essere disputate, ma ricollocate.

In entrambi gli Stati la situazione legata all’emergenza sanitaria non è risolta e le limitazioni attualmente presenti non permetterebbero il regolare svolgimento gli eventi. A Lime Rock, sede da qualche anno a questa parte di una delle due corse riservate alle GTLM ed alle GTD, potrebbe cedere la propria gara al Charlotte Motor Speedway (North Carolina). L’ovale presenta al proprio interno il ‘Roval’, pista che dal 2018 accoglie la NASCAR. La seguitissima serie americana correrebbe a in questo impianto nel week-end dell’11 ottobre, un fine settimana accessibile dall’IMSA per affrontare la gara.

Watkins Glen potrebbe invece cedere la famosa 6h a Road Atlanta. L’autodromo georgiano, la casa della Petit Le Mans, prova da 10h che varrà come penultimo round del campionato, sarebbe in prima linea per sostituire lo storico impianto che si articola nello Stato di New York. La 6h dovrebbe svolgersi ad inizio settembre. Ricordiamo che la NASCAR Cup Series ha dovuto rinunciare alla corsa di metà agosto nel Glen per i noti motivi a favore di Daytona.

Luca Pellegrini