Si sono conclusi in quel di Monza i test della Porsche Carrera Cup Italia. Primi chilometri per il monomarca tricolore che si prepara per il l’opening round, indetto tra meno di un mese all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Le squadre hanno percorso un importante prova in vista del 2022, stagione che vedrà il debutto anche nella serie tricolore della Porsche 911 GT3 Cup basata sulla 992. Sono tanti i cambi rispetto alla passata stagione a partire dalla mancanza dell’ABS come accade nella Porsche Mobil 1 Supercup.

Monza test, Diego Bertonelli e Quaresmini al top

Diego Bertonelli ha completato in vetta la prima sessione di test della PCC Italia 2022. Il #21 del BeDriver – Centro Porsche Varese ha fermato il cronometro in 1.49.824 con un vantaggio di più di 2 decimi su Enrico Fulgenzi (EF Racing) e tre su Alessandro Giardelli (Ebimotors – Centro Porsche Varese). Quarta piazza per Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing – Centro Porsche Parma) e Matteo Malucelli (Team Malucelli – Centro Porsche Modena).

Il giro veloce è stato fatto registrare al pomeriggio dal già citato Quaresmini che ha fermato il cronometro in 1.49.426. Secondo posto per Leonardo Caglioni (Ombra Racing – Centro Porsche Padova) davanti a Bertonelli, rispettivamente a +197 ed a +322. Quarto posto per Fulgenzi, quinto per il campione in carica Alberto Cerqui (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano).

Debutto nella Carrera Cup Italia per Jorge Lorenzo. Il pluricampione del Motomondiale, alfiere del Team Q8 Hi-Perform per la stagione che ci apprestiamo a vivere. L’iberico correrà anche nella Supercup in occasione della prima sfida presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Da segnalare l’assenza in azione della Porsche #7 di Dinamic Motorsport. L’elvetico Stefano Monaco non ha preso parte al turno in seguito alla positività al COVID-19. La squadra italiana ha partecipato al turno con il lituano Jajus Siksnelis e Lodovico Laurini.

Da Monza – Luca Pellegrini