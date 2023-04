Leonardo Caglioni ha firmato il giro più veloce a Monza nei test pre-stagionali della Porsche Carrera Cup Italia. Quasi tutti gli iscritti per la stagione 2023 sono scesi in pista nel tempio della velocità per un test collettivo che precede di poco più di due settimane il via del campionato.

Il portacolori di Ombra ha stabilito il giro migliore a pochi minuti dalla conclusione della sessione pomeridiana. 1.49.446 è stato il parziale segnato dal lombardo che ha avuto la meglio su Simone Iaquinta e Gianmarco Quaresmini, rispettivamente a +233 ed a +301 dalla vetta.

Aldo Festante, Pietro Armanni, Giorgio Amati e Matteo Malucelli hanno concluso nell’ordine il pomeriggio monzese, il turno più indicativo dei due disputati. Alberto Cerqui è stato infatti il più competitivo in mattinata, l’ex vincitore della serie del team BeDriver ha fermato il cronometro in 1.49.707.

Porsche Carrera Cup test, ultime prove in vista del 2023

Sono tanti i motivi di interesse per la Carrera Cup Italia 2023 con molti piloti d’esperienza e tanti giovani promettenti nella medesima griglia. Il campione in carica Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia) rimette in palio il titolo, Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano) ed Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) partono da favoriti insieme a Matteo Malucelli (Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro)

Attenzione anche a Leonardo Caglioni (Sp Ombra Racing – Centro Porsche Padova), mentre sarà interessante vedere all’opera anche Lorenzo Ferrari (Sp Raptor Engineering – Centro Porsche Catania). Nuova sfida per il campione in carica della classe GTE dell’European Le Mans Series, parallelamente impegnato con Mercedes (Akkodis ASP) nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup

Esordio anche per Pietro Armanni (Sp Ombra Racing – Centro Porsche Torino), conferma per lo spagnolo Jorge Lorenzo. L’ex centauro avrà un programma parallelo tra Italia ed Europa, ricordiamo infatti la partecipazione a tempo pieno alla Supercup con i colori di Hubert.

Assente a Monza le auto di Enrico Fulgenzi. Il pilota romano è atteso regolarmente al via a Misano Adriatico a maggio, EF Racing avrà tra le proprie fila anche l’olandese Larry ten Voorde. Il due volte vincitore della Supercup non ha disputato la sessione collettiva nel tempio della velocità, il 26enne disputerà quattro dei sei round della Carrera Cup italiana.

Le parole dei protagonisti

Sono molti i protagonisti interessanti presenti nella Porsche Carrera Cup Italia 2023, andiamo a riportare alcuni commenti in vista del via della stagione agonistica.

Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia

“Vedremo come andrà la stagione, il team sta svolgendo un ottimo lavoro. Il livello si alza ogni anno, è sempre più complesso confermarsi al vertice. Ovviamente il mio target è quello di confermarmi campione, penso che affronterò tutte le competizioni. Anche per la Supercup ho delle grandi aspettative, spero di concludere l’anno entro la Top6. Peccato avere una concomitanza tra l’evento europeo di Silverstone e la nostra sfida del Mugello a luglio”.

Leonardo Caglioni Sp Ombra Racing – Centro Porsche Padova

“La preparazione sta procedendo al meglio, abbiamo un buon pacchetto e possiamo ambire al successo. Negli ultimi anni ho accumulato una buona esperienza con le piste e con la vettura. Quest’anno non penso di affrontare eventi internazionali, l’obiettivo è chiaramente quello di vincere”.

Pietro Armanni Sp Ombra Racing – Centro Porsche Torino

“Per me è tutto nuovo, sto prendendo confidenza con la vettura. Per il 2023 mi concentrerò sulla serie nazionale, ma prima di Misano affronterò l’appuntamento di Spa-Francorchamps della PCC Benelux”.

Strignano Benedetto Scuderia Villorba Corse – Centro Porsche Treviso

“Al terzo anno di Carrera Cup Italia sono pronto per battagliare per un ottimo risultato. La macchina si sta comportando molto bene, abbiamo le carte in regola per lottare con gli altri. Come sempre non sarà semplice, gli avversari sono sempre più agguerriti. Mi piacerebbe affrontare almeno una gara in Supercup nel 2023”.

Lodovico Laurini Dinamic Motorsport – Centro Porsche Parma

“Dopo tanti mesi è bello tornare in auto, abbiamo fatto con Dinamic Motorsport uno step importante rispetto alla passata stagione. Vedremo cosa succederà a Misano, è importante riprendere confidenza con l’auto in vista del 2023”.

Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano

“Tornare con Ghinzani è come rientrare a casa. Ogni anno è sempre più difficile battagliare per il primato, sarà una stagione tutta da vivere. Come accaduto nel 2023 parteciperò anche alla Supercup, settimana scorsa abbiamo disputato dei test ad Imola”.

Ricordiamo che la Porsche Carrera Cup Italia partirà nel fine settimana del 7 maggio da Misano Adriatico, mentre la Porsche Mobil 1 Supercup scatterà da Imola a fine maggio. La serie internazionale che accompagna la F1 tornerà nel Bel Paese anche a settembre per l’atto conclusivo in quel di Monza.

Da Monza – Luca Pellegrini