Sono tanti i volti interessanti presenti ai test della Porsche Carrera Cup Italia, categoria che ha svolto a Monza i test ufficiali che precedono di meno di un mese il via della stagione. Riportiamo in seguito le sensazioni ai nostri microfoni di Strignano, Giardelli, Fontana, Cerqui,Bertonelli, Quaresmini, Malucelli e Laurini protagonisti che sono pronti a battagliare per una stagione da non perdere.

Benny Strignano (Scuderia Villorba Corse – Centro Porsche Treviso)

Sono contento per il via di questa nuova stagione. Questo test di di Monza è il primo dell’anno, per ora avevo girato solo al Mugello. La nuova auto è bellissima, c’è stato un grande passo in avanti

Alessandro Giardelli (Ebimotors – Centro Porsche Varese)

“Ho fatto una prima prova al Mugello, ora siamo qui per il via della stagione. Non ho preferenze tra questa vettura ed il modello che abbiamo utilizzato fino alla passata stagione. Ci sono un po’ di differenze, la principale è sicuramente nell’assenza dell’ABS. Mi trovo molto bene con il nuovo team, è stata una decisione che abbiamo preso recentemente. Al momento non ho altri piani oltre alla PCC ITA, vedremo con il passare dell’anno se ci saranno altre opportunità”.

Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo)

“Non ho mai provato la vettura prima di oggi. Stiamo facendo i primi giri in vista della stagione. Sicuramente è una vettura da capire, diversa da quelle che ho provato in passato con l’assenza dell’ABS. Sono contento per il via di questa nuova stagione”.

Alberto Cerqui (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano)

“Mi trovo bene con la nuova auto, mi piace moltissimo. Girare a Monza è sempre molto bello, l’ultima volta è stato speciale quando vinsi il titolo. Ci sono tanti aspetti da scoprire sulle nuove auto come l’assenza dell’ABS, prima di questo test ufficiale abbiamo girato al Mugello, Misano ed a Vallelunga. La PCC ITA si conferma con un livello molto alto. Avrei voluto fare una delle due tappe italiane della Porsche Supercup, ma per ora siamo completamente concentrati su questa serie”.

Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing – Centri Porsche Brescia)

“Sono pronto per questa nuova stagione. Conosco la macchina già dal 2021 vista la mia partecipazione alla Carrera Cup France. Sono contento di lavorare con Ombra, mi trovo molto bene con la squadra. Che il livello della PCC ITA si sia alzato notevolmente. Quest’anno sarò presente anche a tutte le gare della Supercup. Avere due gare in Italia (Imola e Monza) è una motivazione in più, conosco tutte le piste ad eccezione di Zandvoort”.

Diego Bertonelli (BeDriver – Centro Porsche Piacenza)

“Sono molto felice di essere ritornato in azione. La giornata è iniziata alla grande, con questo team mi trovo molto bene. Sarò in pista solamente nella Carrera Cup Italia, avevo in origine anche un programma di coaching che per il mio impegno ho dovuto modificare. La nuova auto mi piace molto, per me non avere l’ABS non è una novità”.

Matteo Malucelli (Team Malucelli – Centro Porsche Modena)

“Abbiamo tre auto con la mia squadra nella Porsche Carrera Cup Italia 2022, una di queste è della vecchia generazione. Il test è positivo, la nuova generazione di queste auto si avvicina molto di più ad una GT3. Rispetto al passato c’è stato un passo in avanti, il livello medio si è alzato”.

Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Latina)

“Sono contento per il via di questa nuova stagione. Ho già avuto la possibilità di testare l’auto lo scorso anno ed ho ritrovato subito un ottimo feeling. La 992 mi piace molto, è differente rispetto a quella che abbiamo guidato nella Carrera Cup Italia fino al 2021. Ricorda molto di più una GT3, a Monza siamo leggermente più lenti sul dritto visto che abbiamo più aerodinamica. Nel 2022 correrò solo nella PCC ITA”.

