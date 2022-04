Jorge Lorenzo sarà al via della Porsche Carrera Cup Italia come pilota del Q8 Hi Perform, squadra che fa affidamento al Ghinzani Arco Motrosport. L’iberico inizia una nuova carriera nel mondo delle ruote coperte dopo aver partecipato PCCI Esports 2021, campionato virtuale organizzato dal monomarca tricolore.

Lo spagnolo ha commentato alla stampa: “Inizia una nuova e stimolante fase della mia vita. Ringrazio molto il team Q8 Hi Perform per avermi accolto e per avermi scelto come Official Driver: non vedo l’ora di mettermi in gioco e dimostrare tutto il mio valore al volante. Abbiamo un team forte, affiatato e ambizioso. Il nostro obiettivo dovrà essere sempre quello di crescere e di vincere quante più gare possibili”.

L’ex campione del mondo segue a ruota quanto fatto da Valentino Rossi e da Daniel Pedrosa, in scena lo scorso week-end presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il primo ha corso nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, il secondo ha militato nel Lamborghini Super Trofeo e tornerà in griglia in quel di Misano e nelle Finali Mondiali di Portimao.

Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia, ha commentato in merito all’annuncio come riporta ‘Motorsport.com’. “La vittoria della scorsa edizione ha dimostrato che siamo un team con le carte in regola per competere e vincere. Sono un appassionato di motori e ho sempre seguito la MotoGP e i suoi piloti. Jorge rispecchia il professionista che cercavamo ed era nei nostri radar già da tempo. Lo abbiamo scelto convinti che possa raggiungere ottimi traguardi anche su quattro ruote”.

Luca Pellegrini