Sabato di fuoco a Misano Adriatico per la prima delle due giornate di gare del Misano Racing Weekend. Il primo round di gare ha regalato emozioni e colpi di scena, dando il via al fine settimana più intenso dell’intera stagione PNK Motorsport.

COPPA ITALIA TURISMO ENDURANCE, DOPPIA MANCHE CON SORPRESE

La doppia manche di Coppa Italia Turismo Endurance ha regalato grande spettacolo tra sorpassi, rimonte, pit stop ed inaspettate penalità. A spuntarla a sorpresa è l’equipaggio numero 74 formato dal giovanissimo Tommaso Fossati e da Tiziano Bergamasco, sulla Audi RS3 TCR DSG. Il duo del team Aikoa Racing ha approfittato delle penalità subite dagli equipaggi più veloci della prima fase di gara per vincere pur senza passare per primi sotto la bandiera a scacchi. Sul podio con loro l’equipaggio numero 44 di Pierluigi Moscone e Thomas Apostoli, davanti alla vettura numero 9 del duo padre-figlio formato da Jacopo e Mauro Guidetti.

MAGLIONA AL TOP NEL MASTER TRICOLORE PROTOTIPI

Il Master Tricolore Prototipi ha visto Omar Magliona nuovamente vincitore davanti a Marco Guerra dalla pole ed a Massimo Wancolle. La vittoria di oggi ha consentito al pilota sardo di guadagnare qualche punto utile a tentare un primo allungo in classifica generale, pur rimanendo tutto apertissimo in ottica campionato. L’appuntamento di domani con Gara 2 promette spettacolo in quella che sarà la seconda parte della battaglia tra Magliona e Guerra tra le curve del Misano World Circuit.

LE QUALIFICHE DELLE ALTRE CATEGORIE

Non sono mancate inoltre le sessioni di qualifiche, in vista dei round di gara di domani. In RS Cup, pole position per Pietro Alessi, davanti al leader di campionato Pier Luigi Sturla e al suo diritto inseguitore Paolo Tartabini. In Formula Junior, Marco Visconti si è messo in pole position davanti a Niccolò Bettini e al leader di classifica generale Roberto Di Modugno. Nel Campionato Italiano Auto Storiche, il caldo torrido ha segnato il round di qualificazioni, che ha visto i seguenti equipaggi prendersi la rispettiva pole position. Nel 1° Gruppo pole per Raffaele Raimondi e Riccardo Raimondi (Jaguar E-Type #101), nel 2° Gruppo per Alberto Scilla e Judd Schreiber (Porsche 911 S #107), nel 3° Gruppo per Denny Zardo e Mario Pio Marsella (Porsche 935 #155), nel 4° Gruppo per Gilles Giovannini e Fabio Olmi (TVR Tuscan Speed 8 GT #175).

Appuntamento per domenica 23 luglio con le sfide della domenica: dirette a partire dalle ore 9 su MS MotorTV ed in streaming su MS Plus e sui canali social (YouTube, Facebook) di PNK Motorsport.