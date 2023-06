L’atteso appuntamento in terra croata firmato da PNK Motorsport ha visto una serie di gare ricche di colpi di scena lungo i 4168 metri dell’Automotodrom Grobnik-Rijeka. La Coppa Italia Turismo ha dapprima registrato l’ennesimo sigillo stagionale da parte di Kevin Giacon, prima di riservare in gara-2 la gioia del trionfo a Michael Dalle Stelle. Duelli accesi anche in RS Cup, con Pierluigi Sturla e Paolo Tartabini che si sono divisi la posta in palio.

COPPA ITALIA TURISMO: DALLE STELLE ESULTA DOPO L’USCITA DI GIACON

Il sabato di Rijeka per la Coppa Italia Turismo ha rappresentato un momento da ricordare per Kevin Giacon: l’alfiere del team MM Motorsport ha imposto da subito il suo dominio, con l’esito di qualifiche e gara che non sono mai apparsi seriamente in discussione. Dietro di lui una gara intensa ed imprevedibile ha premiato con la medaglia d’argento Federico Borrell, che è riuscito a mettere un minimo margine tra sé ed il duo che si è conteso la terza posizione.

Alla fine il gradino più basso del podio è andato a Turgut Konukoglu, che è riuscito a battere in volata Kostyantyn Gutsul in un duello dal sapore internazionale. Anche in 2a e 3a divisione importanti affermazioni per i piloti stranieri, entrambi autori delle pole position. In 2a divisione Zekal Ozen si è imposto davanti a Pierluigi Moscone e Mauro Guidetti, mentre in 3a divisione successo per Mathias Jocher davanti a Luigi Cioffi e Raffaele Lissignoli.

La gara di Domenica ha riservato molteplici sorprese agli appassionati fin dal via, dove Federico Borrett è riuscito a mettere le ruote davanti a Kevin Giacon, iniziando una strenua difesa per impedire al leader di campionato il controsorpasso. La svolta della gara c’è stata nel tentativo dell’alfiere MM Motorsport di riprendersi la testa della corsa: un’entrata avventata di Giacon è infatti costata la gara ad entrambi, con un incidente che ha portato al doppio ritiro del duo di testa.

Ad approfittarne è stato Michael Dalle Stelle, che si è trovato leader della corsa ed è riuscito ad amministrare fino al traguardo, portandosi a casa la vittoria assoluta. Dietro di lui secondo assoluto e nuovamente vincitore della 2a divisione è Zekai Ozen con la Audi del team Bitci Racing. Terzo assoluto Sandro Pelatti che guadagna punti fondamentali su Kevin Giacon in ottica di campionato e rilancia la sfida in 1a divisione. In 3a divisione vittoria per Mathias Jocher con la Mini numero 404.

RS CUP: TARTABINI E STURLA SI DIVIDONO IL BOTTINO

Anche i protagonisti di RS Cup hanno dato prova di grande carattere per tutta la gara, accendendo il pubblico presente a Grobnik. Paolo Tartabini, autore della pole position, ha lottato per l’intera corsa contro il rivale Pierluigi Sturla in un entusiasmante sfida che si è conclusa soltanto sulla linea dell’arrivo: a spuntarla è stato Sturla che ha preceduto Tartabini all’arrivo di 175 millesimi, ottenendo la quarta vittoria stagionale su cinque round disputati sinora. Terzo sul podio Miha Primozic che ha approfittato del problema in partenza di Pietro Alessi, protagonista mancato di questo primo round, per agguantare agevolmente il terzo gradino del podio.

La seconda manche è stata combattuta fin dal via, con Paolo Tartabini che è scattato correttamente dalla pole position e Pierluigi Sturla che è riuscito ad infilare Pietro Alessi per la seconda posizione. Impossibile qualsiasi fuga per l’autore della pole, con i primi tre in un fazzoletto a giocarsi la vittoria. Il tentativo di attacco di Sturla non è però andato a buon fine, con il leader di campionato che ha avuto un contatto con Tartabini che lo ha mandato in testacoda, costringendolo a perdere anche la posizione su Alessi. Posizioni congelate da quel punto in poi, con Tartabini che ha ottenuto la seconda vittoria stagionale, giungendo al traguardo davanti ad Alessi e Sturla.

