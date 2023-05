Non è mancata l’azione in pista a Varano de’ Melegari, che nell’evento targato PNK Motorsport ha visto disputarsi ben nove gare di cinque diverse categorie. Protagonista assoluta all’Autodromo “Riccardo Paletti” è stata la Coppa Italia Turismo, con il successo di Kevin Giacon in entrambi i round. Due vittorie su due anche per il campione in carica nel Master Tricolore Prototipi, il sardo Omar Magliona. Grandi emozioni anche nelle restanti categorie, con il debutto stagionale di Formula Junior e della F.850, oltre alle vetture turismo della BMW One Cup Series.

GIACON SI CONFERMA PADRONE NELLA COPPA ITALIA TURISMO

I due round di Coppa Italia Turismo hanno visto il dominio di Kevin Giacon (MM Motorsport): il leader di campionato si è portato a casa entrambe le pole position e le relative vittorie del weekend, arrivando ad un totale di 4 vittorie su 4 gare di questo inizio di campionato. Dietro di lui da notare la performance di Sandro Pelatti (Aikoa Racing), autore di un fine settimana soddisfacente con due secondi posti in altrettante manche. Nella seconda divisione di Coppa Italia Turismo doppia vittoria per Pierluigi Moscone (Calcagni Motorsport), che si è aggiudicato la prima gara battendo Nicola Franzoso in volata, mentre nella seconda ha regolato nel finale Walter Pugliese. In terza divisione Alberto Cioffi e Raffaele Lissignoli si sono spartiti i successi nei due round.

La BMW One Cup Series ha visto Federico Dolci spuntarla all’ultimo giro su Roberto Agostini, mentre Lorenzo Tocci ha conquistato Gara 2 su Roberto Ferri. Nel Master Tricolore Prototipi weekend perfetto per Omar Magliona, con il pilota sardo si è aggiudicato entrambi i round a Varano. Le due corse hanno visto un podio fotocopia: dietro il pilota sardo si sono infatti issati sul podio sempre Massimo Wancolle e Marco Guerra.

IL “RITORNO” DELLA FORMULA JUNIOR

Grande debutto a Varano per la Formula Junior targata PNK Motorsport, con entrambe le manche caratterizzate da importanti duelli nel gruppo di testa. La doppia pole position ha garantito la vittoria a Jacopo Prescendi, che ha messo le ruote davanti a Marco Visconti per diventare il primo vincitore di categoria. La seconda gara ha invece visto il ritiro dell’autore della pole a pochi giri dalla fine, che ha lasciato spazio al successo di Roberto Di Modugno, con Marco Visconti che si è dovuto accontentare di un altra medaglia d’argento. Il prossimo appuntamento con la Formula Junior è previsto per fine luglio a Misano, dove ci sarà una griglia rimpolpata che promette di dare ancor più spettacolo.

La gara di Formula 850 ha visto il sigillo di Tommaso Bussani davanti all’autore della pole position Vincenzo Zupo, con Riccardo Rossi a chiudere il podio.

Il prossimo appuntamento con i weekend di gara di PNK Motorsport è per il 17-18 giugno a Grobnik, in Croazia.