È il grande giorno del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola: una domenica che, date le premesse viste tra venerdì e sabato, si giocherà sui dettagli visto il grande equilibrio che il circuito del Santerno sta regalando. Se è vero che ieri ha ottenuto la sua ottava pole consecutiva - come Senna tra il 1988 e il 1989 - di cui sette da inizio stagione (come Prost nel 1993), Max Verstappen non sta però riuscendo a imporsi come negli ultimi due anni. Red Bull sta avendo più difficoltà a restare davanti a Ferrari e a McLaren, che forti degli ultimi aggiornamenti stanno rosicchiando terreno al team campione del Mondo in carica. Entrambi i team hanno messo in mostra un ottimo passo gara nelle simulazioni svolte venerdì pomeriggio e sabato mattina. Qualche incognita in più per Verstappen, che è riuscito a trovare il giusto equilibrio sulla sua RB20 solamente per la qualifica.

Vedremo il ritorno al successo di Verstappen, dopo il secondo posto di Miami, oppure Red Bull resterà a secco per la seconda gara consecutiva? Sarà ancora il giorno di Lando Norris, che partirà al fianco di Verstappen, o Ferrari sarà profeta in patria tornando alla vittoria a Imola per la prima volta dal 2006? Pronti a scoprirlo insieme a noi in questa diretta. Vi ricordiamo di refreshare la pagina per vedere gli ultimi aggiornamenti.

Mattia Fundarò