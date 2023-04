E’ andato in archivio il primo appuntamento stagionale di competizioni targate PNK Motorsport, con un totale di tredici gare a caratterizzare il primo Vallelunga Racing Weekend del 2023 organizzato da ACI Vallelunga.

COPPA ITALIA TURISMO: MM MOTORSPORT PROTAGONISTA

Le due gare di Coppa Italia Turismo hanno entusiasmato il pubblico, grazie al duello interno tra i due alfieri MM Motorsport per la vittoria assoluta, con Sandro Pelatti (Aikoa Racing) a fare da terzo incomodo. Kevin Giacon ha primeggiato nella 1a divisione in entrambe le gare davanti al compagno di squadra Paolo Rocca, con il quale ha ingaggiato due estenuanti battaglie: in entrambi i casi, i due sono arrivati al traguardo appaiati, a testimonianza del livello di sfida dei piloti alla guida delle Honda Civic FK7 TCR SQ. La 2a divisione ha visto invece Pierluigi Moscone (Calcagni Motorsport) come migliore della categoria al mattino, mentre nel secondo turno di gara è stato Mauro Guidetti (Ten Job) a spuntarla.

Nel round PNK Motorsport di Vallelunga, la 3a divisione di Coppa Italia Turismo ha visto la doppietta di Alberto Cioffi nel round inaugurale, con Luca Rossetti e Matteo Pioppi a replicare anche in gara-2 il podio della manche precedente. Debutto anche per il trofeo BMW One Cup Series: il monomarca dedicato al brand tedesco ha visto in gara-1 la vittoria di Roberto Agostini dalla pole, davanti a Emiliano Damante e Fabio Rossetti. Nella seconda prova, successo per Lorenzo Tocci davanti a Roberto Agostini e Carlo Mantori.

RS CUP, DOPPIETTA DI STURLA

I due round di gara di RS Cup hanno visto Pierluigi Sturla prendersi il gradino più alto del podio in entrambe le manche, seppur con distacchi al traguardo ben differente. Sturla, al rientro nel monomarca dedicato alle Clio 1.6 Turbo, ha agevolmente vinto Gara 1 dalla quarta posizione in griglia, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari che gli ha consentito di vincere con ampio margine su Fulvio Casciandrini e Alberto Rizzo. Nel pomeriggio invece storia differente, con l’under 25 Pietro Alessi che ha lottato per la vittoria fino all’ultimo giro, giungendo sul traguardo a meno di un secondo dal vincitore, con Paolo Tartabini in terza piazza. Nella categoria over 50, affermazione di Andrea Bonifazi al mattino, con Manuel Stefani vittorioso nel secondo round di giornata.

La 300 km di Vallelunga del Campionato Italiano Auto Storiche è andata in archivio dopo ore di battaglia nei quattro gruppi che contraddistinguono le diverse epoche e categorie di vetture coinvolte. Gli equipaggi vincitori della prestigiosa corsa sono stati i seguenti: per il 1°Gruppo il numero 25 di Franco Mischis e Marco Guerra su Alfa Romeo Giulia Sprint GTA; per il 2°Gruppo il numero 106 di Massimo Guerra e Giovanni Serio su Giulia GTA; per il 3°Gruppo il numero 149 di Massimo Ronconi, Giovanni Gulinelli e Marco Zorzi su Porsche 930; per il 4°Gruppo il numero 106 di Massimiliano Quaresima su Maserati Biturbo.

BELLAROSA IMPRENDIBILE NEL MASTER TRICOLORE PROTOTIPI

Il Master Tricolore Prototipi è andato in scena con la new entry Ivan Bellarosa a bordo della Wolf Tornado GB08 di classe CN2 che ha dimostrato un passo inavvicinabile per i suoi rivali fin dalle qualifiche, avendo vita facile nel sabato di Vallelunga nel portarsi a casa pole position e vittoria di Gara 1. Alle sue spalle si è ravvivato il duello titolato del 2022, col campione in carica Omar Magliona che ha regolato Massimo Wancolle per il secondo posto all’arrivo. La corsa domenicale ha registrato ritiri ed incidenti, che non hanno però impedito a Ivan Bellarosa di completare un weekend perfetto, dominato dall’inizio alla fine e culminato nel successo. Ben più entusiasmante ed imprevedibile la sfida per il secondo posto, con Ranieri Randaccio che ha preceduto di pochi decimi all’arrivo Marco Guerra.

Il weekend della Mitjet Italia ha visto nella prima giornata la doppia vittoria di Romain Damiani, che in Gara 1 si è imposto davanti a Jeremy Tournissoux e Pierandrea De Marco, con un podio ripetuto nella seconda manche ma con Povilas Jankavicius ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo. Esso si è poi concluso con la vittoria di Povilas Jankavicius in Gara 3, a confermare il crescente stato di forma mostrato col terzo posto nella seconda tappa del sabato, e con Romain Damiani ancora una volta vincente in Gara 4.

Dopo il round di Vallelunga, ‘appuntamento con le gare PNK Motorsport è per il 29-30 aprile al Mugello, con il secondo weekend stagionale in pista.