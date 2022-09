Il week-end di Vallelunga del Gruppo Peroni Race ha registrato una serie di gare entusiasmanti. A vincere nella Coppa Italia Turismo sono stati Adriano Visdomini su Hyundai i30, mentre nella seconda prova ha trionfato la TCR di Vedat Ali Dalokay davanti a Gabriele Volpato, migliore della seconda divisione. In RS Cup doppietta di Luca Franca, mentre nel Master Tricolore Prototipi una vittoria a testa per Omar Magliona e Claudio Francisci. Nella 300 KM di Vallelunga del Campionato Italiano Autostoriche, è l’equipaggio di Marco Zorzi, Giovanni Gulinelli e Massimo Ronconi ad aggiudicarsi il I° Trofeo “Liliana De Menna”.

VISDOMINI E ALI DALOKAY SUGLI SCUDI IN COPPA ITALIA TURISMO

In Coppa Italia Turismo, Visdomini si è imposto in Gara 1 dopo un inizio di gara scintillante che ha visto una lotta mozzafiato a tre. La partenza ha visto infatti l’autore della pole position Vedat Ali Dalokay (Bitci Racing) perdere due posizioni nei confronti proprio di Adriano Visdomini e di Luigi Gallo, con quest’ultimo che si è portato in testa. Gallo ha però faticato a tenere la prima posizione, con la sua Cupra LC TCR costantemente insidiata da Visdomini, a cui ha dovuto cedere la leadership al sesto giro. A quel punto l’alfiere Hyundai è riuscito a costruire un piccolo vantaggio di un paio di secondi, che ha sapientemente amministrato fino al traguardo, dove ha preceduto proprio Gallo e Dalokay.

Vedat Ali Dalokay (Bitci Racing) si è imposto in Gara 2 al termine di una corsa condotta in maniera impeccabile dalla pole position. Il pilota turco è riuscito a concretizzare la partenza dal palo, riuscendo ad impedire il recupero dei rivali che lo avevano costretto ieri al terzo posto finale. Dietro di lui Gabriele Volpato, vincitore della classifica riservata alla seconda divisione e secondo assoluto. Chiude il podio assoluto, completamente formato da Audi RS3 LMS, Turgut Konukoglu che completa la festa del team Bitci Racing. In terza divisione Adriano Cioffi la spunta su Luca Rossetti al termine di un intenso duello targato Mini.

EMOZIONI TARGATE AUTO STORICHE

La 300 KM di Vallelunga del Campionato Italiano Auto Storiche non ha mancato di entusiasmare tutti gli appassionati di motorsport, grazie ad una rosa di 37 partenti che ha rappresentato una magnifica vetrina sulle migliori vetture da corsa della storia. L’endurance in questione ha anche assegnato il I Trofeo intitolato a Liliana De Menna, scomparsa nel 2021 e celebre per i suoi trascorsi sul circuito romano nella metà degli anni sessanta. La prima edizione del suddetto se lo è aggiudicato l’equipaggio del 3° Gruppo formato da Marco Zorzi, Giovanni Gulinelli e Massimo Ronconi, vincitori della corsa a bordo della Porsche 930 numero 149.

Nel terzo gruppo a podio anche Andrea Tessaro ed il trio della Scuderia Settecolli formato da Maurizio e Marco Micangeli insieme al 5 volte vincitore della 24 ore di Le Mans Emanuele Pirro. Il 1° gruppo dell’endurance ha visto Christian Ondrak, Mathias Korber e Fabian Korber vincitori con la Alfa Romeo Giulia Ti Super nonché unici al traguardo, mentre il 2° Gruppo ha visto Fabrizio Zamuner, Roberto Restelli e Massimo Bortolami trionfare a bordo della Alfa Romeo GTA 1600. Nel 4° Gruppo, successo per Vito Truglia e Gilles Giovannini su TVR Tuscan Speed 8 GT.

FRANCA MATTATORE IN RS CUP

Doppietta in RS Cup per Luca Franca, a bordo della sua Clio 1.6 Turbo. A differenza della prima gara, non è riuscita la fuga solitaria al numero 91, che domenica ha dovuto battagliare con i sui rivali fino alla bandiera a scacchi. L’arrivo ha visto infatti il vincitore precedere Paolo Tartabini e Alex Lancellotti, con tre piloti in meno di 7 decimi sul traguardo. Nella classe riservata alle Clio 2.0 aspirate, doppio centro per Mario Beltrami che replica la vittoria di gara-1 davanti a Massimo Massaro e Nunzio Anastasi.

Doppia manche domenicale per il Master Tricolore Prototipi, che ha visto in Gara 1 la vittoria di Omar Magliona su Norma M20 FC, che ha regolato in volata Gennaro Di Somma su Osella PA21, secondo al traguardo e vincitore del gruppo Special. Terzo sul traguardo Massimo Wancolle, a bordo della Osella PA21S. In Gara 2 vittoria invece per Claudio Francisci su Lucchini BMW davanti a Gennaro Di Somma e Massimo Wancolle, terzo e vincitore del gruppo CN.

GRIMALDI DOMINA LA LOTUS CUP ITALIA

Negli altri trofei, doppio successo per Daniel Grimaldi nella Lotus Cup Italia, con Giacomo Giuberga confinato ad un altro secondo posto dopo quello del sabato. Nel Porsche Club GT a vincere è stato Daniele Polverini, davanti a Diego Locanto – entrambi su Porsche 991 GT Cup 4.0 – e Riccardo De Bellis, quest’ultimo su 991 GT3 Cup 3.8. Nel Challenge Nazionale Assominicar, affermazione per Ivan Lizzio in entrambe le gare di giornata. In Alfa Revival Cup vincono Antonio Crescenti e Francesco Pantaleo a bordo della GTAM.

Ritorno in pista già il 15-16 ottobre al Mugello Circuit per il Gruppo Peroni Race, che sarà impegnato con il penultimo round annuale del Master Tricolore Prototipi e della RS Cup.