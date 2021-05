Un altro ricco Peroni Race Weekend giunge al termine. A Monza è andata in scena la prima tappa stagionale del TCR DSG Endurance Europe, che ha visto il successo dei fratelli Giacon in seguito alla penalità inflitta a Simone Patrinicola. Tanta azione nelle gare di Coppa Italia GT Club, 1.6 Turbo Cup e Master Tricolore Prototipi, giunto al giro di boa.

FINALE AL CARDIOPALMA NEL TCR DSG ENDURANCE EUROPE

Il primo round stagionale del TCR DSG Endurance Europe vede trionfare Kevin, Jonathan e Steven Giacon del team Tecnodom Sport. Simone Patrinicola (HC Racing Division) chiude in prima posizione a Monza dopo aver conquistato la testa della corsa a quattro minuti dalla fine, ma riceve una penalità di 5’’ per aver tagliato al chicane alla Prima Variante. Sul podio anche BF Motorsport con l’Audi di Romy Dall’Antonia e Samuele Piccin, da settimi a terzi, mentre è costretto al ritiro il duo De Matteo-Volpato a causa della rottura di un braccetto dell’anteriore sinistra.

FRANCISCI E ROSI VINCONO NEL MASTER TRICOLORE PROTOTIPI

Claudio Francisci si aggiudica Gara-1 del Master Tricolore Prototipi, confermando il risultato ottenuto in qualifica. Ranieri Randaccio (team SCI) prevale invece su Alessandro Rosi in rimonta, scivolato in fondo allo schieramento nelle battute iniziali della gara dopo essere scattato dalla seconda posizione. Olivier Augusto (Team Spirit) sfiora il podio, terminando davanti a Davide e Giancarlo Pedetti. La gara termina in regime di Safety Car dopo lo stop di Checco Malavasi alla prima variante.

È ritiro invece per Claudio Francisci in Gara-2, conquistata dal leader in campionato Alessandro Rosi, il quale va a incrementare il proprio vantaggio. Ottimo secondo posto per il campano Michele Liguori (SC Vesuvio) davanti a Ranieri Randaccio.

1.6 TURBO CUP: MARINSEK SUBITO A PROPRIO AGIO

Non giunge al traguardo Gianalberto Coldani (MC Motortecnica), poleman di Gara-1 della 1.6 Turbo Cup. La prima manche vede vincere Giacomo Trebbi, protagonista di un avvincente duello con la new entry slovena Jaka Marinšek (Lema Racing). Terzo gradino del podio per il 20enne Pietro Pio Agoglia (CLG Bloise Motorsport).

Vittoria per Jaka Marinšek in Gara-2 della 1.6 Turbo Cup a Monza. Il pilota sloveno di Lema Racing taglia il traguardo davanti a Gianalberto Coldani e Pietro Pio Agoglia, racchiusi nel fazzoletto di appena otto decimi. Giacomo Trebbi, in lotta con Marinšek per la leadership della corsa, si è ritirato a 14’ dal termine lasciando così strada ai due giovani piloti di MC Motortecnica e CLG Bloise Motorsport. Quarto posto per Massimiliano Ciocca (Seven Hills Motorsport), staccato di 10 secondi dal terzetto di testa, seguito da Andrea Chierichetti, Sandi Deran, Pedrag Sainovic e Riccardo Mandolese. Trebbi e Coldani lasciano Monza a pari punti in classifica (58), con tre lunghezze di vantaggio su Pietro Pio Agoglia.

COPPA ITALIA GT CLUB: VALLI E BATTAGLIN-PIATESI SI RISCATTANO IN GARA-2

Le Porsche 991 Cup 3.8 la fanno da padrone: in Coppa Italia GT Club la vittoria di Gara-1 del sabato va ad Andrea Sapino (Gruppo Piloti Forlivesi). Clamorosamente fuori dalla lotta per la prima posizione il poleman Stefano Valli a causa di un contatto alla prima curva innescato da Maurizio Piatesi. Sapino, grazie a un’ottima gestione dalla testa della corsa, raccoglie il primo successo stagionale con oltre 14 secondi di vantaggio su Riccardo De Bellis (ZRS Motorsport) e Nicola Sarcinelli.

Redenzione per Stefano Valli dopo Gara-1 del campionato targato Gruppo Peroni Race: il sammarinese del Gruppo Piloti Forlivesi trionfa nella seconda manche della tappa brianzola con un margine di 10’’ su Alessandro Battaglin e Lucio Gioffré. L’appassionante lotta tra la Lamborghini Huracan del Rally Team e di CLG Bloise Motorsport è culminata nel minuto conclusivo, con il sorpasso in extremis di Battaglin alla Parabolica.

Il prossimo Peroni Race Weekend avrà luogo dal 18 al 20 giugno al Misano World Circuit, dove sfrecceranno e si daranno battaglia le vetture di Coppa Italia Turismo, 1.6 Turbo Cup, Campionato Italiano Auto Storiche, Lotus Cup Italia, BOSS GP, Porsche Club GT, Mitjet Italia e Alfa Revival Cup.

Beatrice Zamuner