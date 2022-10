Il Gruppo Peroni Race torna in pista al Mugello Circuit per il fine settimana del 14-16 ottobre. Ancora una volta si prospettano grandi emozioni in pista con le gare di ben nove diversi campionati, tra cui il Mugello Historic Grand Prix valido per il Campionato Italiano Auto Storiche e la speciale Endurance di Coppa Italia Turismo. Il fine settimana del Mugello Racing Weekend si aprirà con le prove libere del venerdì, per poi passare alle gare del sabato e della domenica che saranno visibili grazie alla diretta televisiva di MS Motor TV (canale 229 di Sky) ed MS Sport (canale 402 del digitale terrestre), oppure sui canali Facebook e YouTube di Gruppo Peroni Race.

COPPA ITALIA TURISMO IN VERSIONE “ENDURANCE”

Round extra campionato per la Coppa Italia Turismo, che sulle colline toscane affronterà una estenuante endurance. A partecipare saranno molti nomi noti agli appassionati delle TCR, tra cui Adriano Visdomini (Next Motorsport), già vincitore di Gara 1 a Vallelunga del mese scorso a bordo della Hyundai i30 TCR SQ. La gara speciale vedrà anche il ritorno al volante di Carlotta Fedeli, che dopo la seconda gravidanza tornerà a gareggiare al fianco del marito Federico Paolino a bordo della Audi RS3 LMS DSG di RC Motorsport.

Nel fine settimana toscano non mancherà lo spettacolo delle auto storiche, grazie al Mugello Historic Grand Prix. Lo speciale evento, valido per il Campionato Italiano Auto Storiche, vedrà ben 26 partecipanti vetture al via suddivise in 4 diverse categorie di gara.

RS CUP PRONTA PER REGALARE SPETTACOLO

Penultimo round stagionale per la RS Cup, con Luca Franca (4×4 Explorer) leader della classifica generale dopo la doppia vittoria con cui a Vallelunga si è imposto sui cugini Alex e Mattia Lancellotti (Faro Racing). Non ci sarà spazio solo per le Renault Clio 1.6 Turbo, infatti si prevede grande battaglia anche nella classifica dedicata alle Clio 2.0 aspirate, con il leader Massimo Massaro (Seven Hills Motorsport) che dovrà difendersi da un Mario Beltrami (PC Motorsport) in grande forma dopo la doppietta ottenuta sul circuito romano.

Quinto weekend su sei stagionali anche per il Master Tricolore Prototipi, che vede confermata la presenza di tutti i protagonisti di entrambi i gruppi CN e Special. La classifica CN vede Massimo Wancolle (Progetto Corsa) ancora in testa, con Omar Magliona (CMS Racing Cars) ad inseguire con 18 punti di ritardo. Nel gruppo Special si rinnoverà il duello tra Gennaro Di Somma (HC Racing) e Claudio Francisci, con Di Somma che ha consolidato la leadership in classifica grazie allo zero occorso a Francisci in Gara 1 a Vallelunga.

Il Mugello Racing Weekend vedrà in pista anche la Porsche Club GT, una delle categorie più numerose in pista. Presente anche la Lotus Cup Italia, in cui si rinnova il duello tra Giacomo Giubergia e Daniel Grimaldi, e le sfide “time attack” della Speed Lotus. Presenti inoltre le monoposto formula della Boss GP e quelle della Topjet F2000 Trophy.