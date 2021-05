Con oltre 210 iscritti il secondo Peroni Race Weekend del 2021 ha visto ben quindici gare andare in scena tra sabato e domenica a Imola. Nel fine settimana appena trascorso sono stati otto i campionati in gara, di cui due (Coppa Italia GT Club e 1.6 Turbo Cup) al round di apertura.

COPPA ITALIA: BUTTI E GUASTAMACCHIA VINCITORI NEL TCR SEQUENZIALE, BENE IL RIENTRANTE AIELLO

Federico Borrett dà spettacolo in Gara-1 della Coppa Italia Turismo, tallonato dall’arrembante 16enne Marco Butti. Il giovane pilota di Next Motorsport è il vincitore nella categoria TCR Sequenziale, spodestando il rientrante Alessio Aiello. Terzo gradino del podio rosa nella classifica assoluta con Carlotta Fedeli, vincitrice nel TCR DSG. Completa la Top-5 al traguardo Steven Giacon. Nella seconda divisione occorre scendere fino alla diciassettesima posizione finale per trovare il vincitore Alberto Cioffi, davanti a Giuseppe Cartia e Giuseppe Cardetti.

È Mauro Guastamacchia a prevalere nel finale su Alessio Aiello in un’intensa Gara-2 della Coppa Italia Turismo. Chiude sul podio TCR Sequenziale e dell’assoluta Andrea Argenti sulla sua Opel Astra, in rimonta dalla 18^ fila. Vince Alberto Rodio nel TCR DSG, mentre è seconda di classe e sesta assoluta Carlotta Fedeli. Ottimo esordio per il 17enne Steven Giacon, quarto assoluto, mentre escono di scena Sandro Pelatti, Marco Butti per un problema tecnico e il vincitore di Gara-1 Federico Borrett.

Nella seconda divisione la spunta Alberto Cioffi, 17° assoluto con la sua Mini davanti a Gennaro Manolio e Giuseppe Cartia.

MASTER TRICOLORE PROTOTIPI: BIS DEI VALLE, FRANCISCI ESCLUSO

Gara a eliminazione nel Master Tricolore Prototipi: vince Fabio Valle davanti a Ranieri Randaccio e Alessandro Rosi. Due sono state le neutralizzazioni nel corso dei 25’ di Gara-1, che ha visto il ritiro di Antonio Beltratti, coinvolto in un incidente con Giancarlo Pedetti in apertura, e di Davide Pedetti all’uscita della Rivazza nella seconda metà della manche. In chiusura Malavasi riceve una penalità di 25’’ che lo retrocede in ottava piazza per aver sorpassato in regime di Safety Car.

Alex Valle vince Gara-2 del Master Tricolore Prototipi tallonato da Alessandro Rosio, partito dalla pole position. Terzo posto per Massimo Wancolle, mentre non concludono la gara Michele Liguori, Antonio Beltratti e Ranieri Randaccio.

1.6 TURBO CUP: TREBBI E COLDANI SI DIVIDONO LA POSTA NEL WEEKEND

Dominio di Trebbi in una rocambolesca Gara-1 della 1.6 Turbo Cup. Secondo posto per Alberto Rizzo (Seven Hills Motorsport) e Gianalberto Coldani (MC) protagonisti di un’avvincente bagarre dopo un errore del 19enne. La manche si conclude con il botto tra Lorenzo Flavi e Andrea Chierichetti nel finale dopo una lunga lotta per la quarta posizione.

Clamorosamente fuori dai giochi a 5’ dal termine il leader Giacomo Trebbi, che ha lasciato strada a Gianalberto Coldani, vincitore assoluto e nella categoria under 25. Taglia il traguardo in seconda posizione Massimiliano Ciocca, mentre è terzo il 20enne Pietro Agoglia (CLG Bloise).

TANTA AZIONE ANCHE NELLE STORICHE, GT E LOTUS CUP ITALIA

La mini endurance del Campionato Italiano Auto Storiche vede la conferma dell’equipaggio formato da Ronconi e Gulinelli (3° Gruppo), scattato dalla pole. Nel 1° raggruppamento trionfa il duo Lupoli-’Blumax’, mentre è Davide Meloni su Ford Escort a primeggiare nel 2° Gruppo.

Grande lavoro di squadra da parte di Vito Truglia e Gilles Giovannini, vincitori nel 4° Gruppo al volante della TVR Tuscan Speed 8 GT.

DNF nella gara delle Auto Storiche per il britannico Christopher Milner, che ha tuttavia raddrizzato il weekend in breve tempo vincendo con margine nella Classic Speed Cup. Nella competizione dedicata alle vetture omologate fino al 1965 giunge 2° Matteo Panini, precedendo Claudio Conti.

È doppietta per il team Gass Racing nella Coppa Italia GT Club. Alessandro Battaglin e Maurizio Piatesi si aggiudicano entrambe le manche a bordo della Lamborghini Huracan GT3. In Gara-2 del campionato targato Gruppo Peroni Race chiude in seconda piazza Stefano Inama, tallonato dal lucchese Riccardo De Bellis. Completano la Top-5 le altre due Ferrari 458 Challenge di Roberto Sestini e Salvatore Malizia.

Colpaccio di Giacomo Giubergia in rimonta dall’ottava casella. Il torinese di Pellin Racing si riscatta dopo Gara-1 della Lotus Cup Italia, vincendo la seconda manche davanti a Daniel Grimaldi. Sul podio un ottimo Alberto Grisi.

Nel Porsche Club GT il mattatore tra le 911 GT3 Cup è nuovamente Chicco Reggiani, che allunga in classifica della DSW 991 Cup. Fra le Porsche stradali esordio con vittoria e giro più veloce di Francesco Tomarchio, che ha fatto sua la Goodyear GT3 RS.

