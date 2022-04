Si è aperta ufficialmente la stagione 2022 del Gruppo Peroni Race lo scorso fine settimana al Mugello Racing Weekend. Lo spagnolo Ruben Fernandez e Paolo Rocca hanno conquistato le due gare di apertura della Coppa Italia Turismo, mentre la mini endurance del Campionato Italiano Auto Storiche ha premiato i Guerra del 3° Gruppo, davanti a Ronconi-Gulinelli.

GARA-1: DOPPIETTA RC2, 3° GHERMANDI

La stagione della Coppa Italia Turismo è iniziata con il successo di Ruben Fernandez in Gara-1. Il pilota spagnolo ha beffato il poleman nonché compagno di squadra Sergio Lopez nelle battute iniziali della gara e ha difeso strenuamente la testa della corsa fino alla fine dai ripetuti attacchi di un Marco Butti nettamente più veloce. Il 17enne è scivolato in sedicesima posizione nel minuto conclusivo a causa di una foratura, frutto di un contatto con un doppiato durante la battaglia con Fernandez. A completare il podio assoluto, della 1^ divisione e della classe TCR Sequenziale c’è Giacomo Ghermandi, partito terzo. Promosso al debutto nella serie anche Paolo Rocca, 4° al traguardo davanti a Luigi Gallo (PRO Race) in rimonta dalla quarta fila.

Sesto assoluto Gabriele Giorgi, davanti a Victor Fernandez, risalito fino alla settima posizione dalla 21^ casella. Paolo Palanti e Nicola Franzoso, rispettivamente ottavo e decimo, completano invece il podio della 2^ divisione. Si distingue ancora una volta l’umbro Giulio Valentini, al nono posto a bordo della sua Seat Leon Cup Racer.

Alberto Cioffi si è confermato l’uomo da battere nella 3^ divisione, davanti alla BMW M3 Duller di Roberto Agostini e Manuel Stefani su una Clio 1.6. Grande bagarre tra le BMW 318 E46: ad avere la meglio è stato Michele Parretta.

GARA-2: DEBUTTO DA INCORNICIARE PER PAOLO ROCCA

Gara-2 immacolata del poleman Paolo Rocca, vincitore con la sua Honda Civic FK7 TCR sequenziale. Nemmeno la Safety Car a metà gara ha impedito al giovane milanese di conquistare il suo primo successo con un margine di quasi 9 secondi davanti a un rapidissimo Ruben Fernandez e a Sergio Lopez, tallonato da Butti fino alla fine. Vanificato lo sforzo di Ghermandi, in lotta per la vittoria nelle battute iniziali della gara sprint. Il bolognese ha concluso anticipatamente la gara dopo un contatto con il venezuelano dell’RC2 Junior Team. Assente alla partenza Mauro Guastamacchia, vittima della rottura del radiatore sulla sua Hyundai Elantra in Gara-1.

Top-5, invece, per Luigi Gallo davanti a Giorgi, ancora una volta il migliore della 2^ divisione e tra le TCR DSG. Il pilota toscano ha tenuto alle proprie spalle diverse TCR sequenziali, da Visdomini in settima posizione a Victor Fernandez in decima. A quest’ultimo è stata inflitta una penalità di 10 secondi per aver sorpassato in fase di ripartenza dopo la Safety Car.

Ancora una volta Valentini ha brillato in 11^ piazza e secondo nella propria divisione, precedendo Pierluigi Moscone e Walter Pugliese, entrambi con i colori del team guidato da Gianluca Calcagni. Quindicesimo posto finale per il turco Demir Eroge, mentre il connazionale Vedat Ali Dalokay si ritira a causa di un problema tecnico sorto in seguito a un contatto in Gara-1. Cioffi ha completato un weekend perfetto vincendo nuovamente nella 3^ divisione, precedendo Agostini e Bacci. Il campione in carica Michele Materni è risultato il migliore nel Trofeo 318.

STORICHE: GRANDE SPETTACOLO, MA QUANTI RITIRI!

Tanti colpi di scena nella mini endurance delCampionato Italiano Auto Storiche, caratterizzata da diverse fasi di neutralizzazione e dodici ritiri. Nel 3° Gruppo Marco e Massimo Guerra su Porsche 935 K3 hanno dettato il passo davanti al duo Ronconi-Gulinelli e a Roberto Arnaldi su Alfa Romeo GTAm. Vito Truglia e Gilles Giovannini, nonostante una penalità per aver sorpassato in regime di Safety Car, trionfano nel 4° Gruppo imponendosi su Massimiliano Quaresima e sul duo Bravetti-Timbal. Graziano e Francesco Tessaro su Abarth 1000 TC hanno raccolto il successo nel 1° Gruppo davanti a Ruberti-Castronovo e Giulio Frasson. Out la Ginetta G12 di Panini e Pergreffi. Nel 2° Gruppo sono stati Matteo e Filippo Denti a fare il vuoto, seguiti dalle due Alfa Romeo GTAm di Fabrizio & Lorenzo Lelli e Blumax insieme ad Alessandro Morteo.

Archiviato il round del Mugello, i campionati del Gruppo Peroni Race torneranno in pista all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga il prossimo 29-30 aprile e 1 maggio.

