A Misano è andato in scena il quarto Peroni Race Weekend dell’anno, con il giro di boa per Coppa Italia Turismo, 1.6 Turbo Cup e Campionato Italiano Auto Storiche. Non sono mancate le emozioni sul rovente asfalto del tracciato romagnolo con un’inedita maratona dalla mattina alla sera del sabato, in cui a chiudere la giornata è stata la seconda manche in notturna del monomarca dedicato alle Renault Clio RS 1600.

COPPA ITALIA TURISMO: GUASTAMACCHIA TENTA LA FUGA, MA OCCHIO A BUTTI!

Mauro Guastamacchia (Aggressive Team Italia) ha trionfato in Gara-1 del campionato targato Peroni Race, precedendo un arrembante Adriano Visdomini (NEXT Motorsport) e una straordinaria Carlotta Fedeli. La pilota romana di RC Motorsport ha raccolto il successo nella classe TCR DSG e si prende il terzo posto nell’assoluta in seguito alla penalità inflitta a Marco Butti per un contatto ai danni di Matteo Bergonzini (BF Motorsport). Clamorosamente fuori Federico Borrett, uscito di scena alla Quercia. Alberto Cioffi (AC Racing) si è aggiudicato la vittoria nella seconda divisione, precedendo Rino De Luca e Camillo Piccin, mentre tra le BMW 318 E46 ha avuto la meglio ancora una volta Michele Materni.

I giovani della Coppa Italia Turismo si esaltano in Gara-2, a partire dal successo di Marco Butti su Mauro Guastamacchia dopo un appassionante duello. Partenza da leone per il leader della classifica in forza all’Aggressive Team Italia, dall’ottava alla prima posizione nell’arco di poche curve. Terzo posto assoluto e trionfo nel TCR DSG per Steven Giacon del team Tecnodom Sport.

Ottima rimonta per Federico Borrett dopo la sventura di Gara-1: il pilota triestino ha chiuso in quarta posizione assoluta, precedendo Alberto Rodio di BF Motorsport, 2° tra le vetture DSG. Strenua resistenza di Fabio Antonello (RC Motorsport), il quale ha approfittato dello start dalla prima fila per chiudere sul podio del TCR DSG alla prima esperienza stagionale in Coppa Italia Turismo davanti alla compagna di squadra Carlotta Fedeli e a Fabio Fabiani, entrambi retrocessi per non aver rispettato i limiti della pista.

Chiudono la Top-10 De Ambroggi e Flavi, mentre per la seconda divisione si mette in luce Gennaro Manolio, che prevale su De Luca e Cioffi (penalizzato di 25’’ per track limits) Michele Materni completa la doppietta del weekend romagnolo tra le BMW 318 E46.

1.6 TURBO CUP: IL 19ENNE COLDANI LASCIA MISANO DA LEADER

Continua a crescere la 1.6 Turbo Cup a Misano con 15 iscritti raggiunti. Dalle sette punte di Seven Hills Motorsport alle new entry di Blackcars e Bolza Corse, è stata lotta serrata in entrambe le manche disputate a Misano, in cui i piloti dell’Under 25 sono sempre stati sotto i riflettori.

Il poleman Giulio Bensi (Blackcars Corse) ha battuto Pietro Pio Agoglia (CLG Bloise) e Pietro Fabris (Bolza Corse) nella prima gara della 1.6 Turbo Cup. Gianalberto Coldani (MC Motortecnica), 5° con una penalità in Gara-1, raddrizza la giornata di sabato del weekend Peroni con la vittoria di Gara-2 in notturna. Il 19enne milanese si appropria così della testa della classifica assoluta, salendo a quota 93 punti. Trebbi e Agoglia inseguono, entrambi a 85 punti.

DALLE STORICHE AI CAMPIONI DEL PORSCHE CLUB GT

L’equipaggio Ambroso-Zardo torna alla vittoria dopo il Mugello nel Campionato Italiano Auto Storiche. Il duo del 3° Gruppo nel Campionato Italiano Auto Storiche taglia il traguardo per primo, mentre Ronconi e Gulinelli sono costretti al ritiro. Nel 1° raggruppamento Panini e Pergreffi centrano il successo, mentre nel 2° Gruppo brillano Perfetti e Gardel su Porsche 911 3.0. In gara Vito Truglia e Gilles Giovannini si riconfermano dopo la pole per quanto riguarda il quarto gruppo.

Tra gli highlights del weekend anche i primi campioni nel Porsche Club GT: Chicco Reggiani (DSW 991 Cup), Davide Zumpano (Tubi Style GT3), Martino Rigo (Panta GT4) e Andrea Ruscica (Entry Level) hanno chiuso i conti nelle proprie categorie. Restano aperti in vista della finale di Vallelunga i duelli per la DSW 997 Cup, Goodyear GT3 RS e Sparco GT, vinte a Misano da Emiliano Formaini, Diego Locanto e dal romagnolo Carlo Manetti.

I prossimi appuntamenti con il Gruppo Peroni Race sono nuovamente a Misano il 3-4 luglio con il secondo round del TCR DSG Europe e a Vallelunga dal 16 al 18 luglio per il 5° evento stagionale.

Beatrice Zamuner