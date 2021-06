Suzuki presenta in anteprima mondiale la nuova GSX-S950, un modello inedito che propone una formula unica ed esclusiva. La GSX-S950 si presenta con uno stile originale, da moderna street-fighter, un pacchetto tecnico che vanta un palmares sportivo senza eguali nella categoria. Telaio, forcellone e meccanica derivano nientemeno che dalla gloriosa stirpe delle plurivittoriose GSX-R, ma qui sono sviluppati in vista di un utilizzo prevalentemente stradale. Il motore Euro 5 è disponibile in due configurazioni, da 70 o 35 kW. Grazie a questo quattro cilindri, tutti possono dunque realizzare il sogno di guidare una mille con una messa a punto specifica, adeguata al loro livello di esperienza.

“Beauty and Excitement”

La GSX-S950 è un’autentica street-fighter, capace di fare innamorare i giovani che si avvicinano per la prima volta alle maxi, così come quei piloti già smaliziati che desiderano una moto emozionante ma allo stesso tempo accessibile ed intuitiva anche nella guida sportiva. La filosofia della GSX-S950 è “Beauty and Excitement” e ogni suo aspetto è focalizzato sulla voglia di viaggiare, la facilità d’uso e le prestazioni. Grazie anche all’impiego di tecnologie avanzate, chi guida ha sempre il controllo totale di una moto dal grande potenziale sportivo.

Un fascino prorompente

La GSX-S950 vanta il fascino prorompente che distingue solo i mezzi più prestanti. La linea esprime forza e dinamismo attraverso una sagoma in cui la massa appare spostata in avanti, come se la moto fosse sempre pronta a scattare. Il frontale compatto è dominato da un faro a LED sovrapposti tanto essenziale quanto suggestivo e trova un perfetto bilanciamento visivo nel codino, snello e rastremato. Questi elementi fanno risaltare la parte centrale del motociclo in cui i designer Suzuki hanno eliminato tutto il superfluo per mettere in evidenza le forme muscolose della meccanica.

Un ruolo chiave nell’estetica spetta anche al serbatoio da 19 litri, un dato non comune per una naked che, assieme ai consumi contenuti, consente un’autonomia straordinaria. Nonostante la grande capacità, i suoi fianchi risultano affusolati con linee filanti e tese. Il pilota può assumere sulla GSX-S950 una posizione perfetta, grazie al manubrio ampio e relativamente vicino al piano della sella, studiato per fornire un adeguato sostegno nella zona posteriore.

Un motore generoso

Il motore quattro cilindri in linea da 999 cm3 che equipaggia la GSX-S950 è protagonista di ogni fase della guida. Questa unità Euro 5 è quella di maggior cubatura oggi disponibile nel segmento per i titolari di patente A2 e offre una spinta appagante anche nella versione da 35kW, adatta ai giovani piloti. Ciò si traduce in risposte puntuali e in riprese vigorose anche quando si accelera a basso numero di giri. Il motore vanta inoltre una straordinaria rotondità di funzionamento in allungo e assicura una grande disinvoltura nella guida.

Il reparto trasmissione adotta l’evoluto Suzuki Clutch Assist System (SCAS) che aggiunge una funzione di assistenza alla frizione antisaltellamento. In questo modo la leva risulta più leggera da azionare e riduce l’affaticamento della mano in ambito urbano.

GSX-S950 70kW GSX-S950 35kW Cilindrata 999 cm3 Alesaggio x Corsa 73,4 mm x 59,0 mm Rapp. di compressione 12,2:1 Potenza massima 70kW (95CV)/7.800 giri 35kW (47,5CV)/6.100 giri Coppia massima 92 Nm/6.500 giri 76 Nm/3.250 giri Classe di emissioni Euro 5

Una ciclistica da vera sportiva

Così come il motore, anche la ciclistica ha un DNA racing. Il telaio a doppia trave in alluminio associa elevata rigidezza e peso contenuto, collegando direttamente il cannotto di sterzo e il perno del forcellone, Quest’ultimo, a sua volta in lega di alluminio, deriva direttamente dalla GSX-R1000 e contribuisce a ottenere un’eccellente tenuta di strada, oltre a un look da vera superbike. Tramite un leveraggio agisce su un ammortizzatore con precarico molla e freno idraulico in estensione regolabili. Il reparto sospensioni si completa con una forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm, caratterizzata da una finitura metallica per i foderi.

La taratura dell’assetto è ottimizzata in funzione dell’impiego degli pneumatici radiali Dunlop Roadsport 2, progettati ad hoc per dare il meglio sulla GSX-S950.

L’impianto frenante, supportato da un’unità ABS di ultima generazione leggera e compatta, sfrutta pinze anteriori Tokico monoblocco ad attacco radiale con quattro pistoncini che agiscono su dischi flottanti da 310 mm.

Tecnologie avanzate

A garantire al pilota una sensazione di padronanza assoluta della GSX-S950 sono anche i numerosi sistemi elettronici integrati nel Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Questi dispositivi permettono a chi guida di ottimizzare il comportamento in base alle diverse condizioni del fondo stradale, alla propria esperienza e al grado di confidenza con la moto, rendendola più gestibile e prevedibile nelle reazioni.

Sistema “Aprisereno” – Suzuki Traction Control System (STCS)

Per adattarsi meglio a una vasta varietà di situazioni e di stili di guida, la GSX-S950 adotta un controllo elettronico della trazione a 3 livelli e disattivabile. Il sistema limita tempestivamente la potenza e aiuta a prevenire lo slittamento quando è rilevata un’imminente perdita di aderenza. La sua presenza dà tranquillità al pilota, riducendo lo stress e la fatica, infondendo sicurezza in ogni situazione di guida.

Acceleratore elettronico Ride-by-Wire

Il nuovo acceleratore ride-by-wire sfrutta una centralina elettronica per controllare i movimenti delle valvole a farfalla. È più leggero e compatto di un comando meccanico e crea una diretta proporzionalitàà tra la gestione dell’acceleratore e la potenza erogata, fornendo una risposta naturale e graduale.

Suzuki Easy Start System

Il Suzuki Easy Start System permette al pilota di avviare il motore con una rapida pressione del pulsante “Start”. Non richiedendo di tirare la leva della frizione quando la trasmissione è in folle, rende l’uso della moto più piacevole e pratico.

Sistema “Partifacile” – Low RPM Assist

Questo dispositivo fa salire in modo discreto il numero di giri quando viene rilasciata la leva della frizione nelle partenze da fermo o quando ci si sposta ad andatura ridotta. In questo modo impedisce gli spegnimenti del motore e dà una maggior capacità di manovra nei percorsi urbani ricchi di fermate e ripartenze.

Due colorazioni a scelta

La GSX-S950 può essere ordinata in due colori. Il Blu rappresenta la tinta di lancio ed è l’emblema dell’identità Suzuki tra le sportive stradali, mentre l’accostamento del Nero lucido e di quello opaco ricalcano il senso di eleganza della nuova Suzuki GSX-S950. Tutte le varianti sono accomunate dalla presenza di dettagli con una finitura forged carbon look a motivo testurizzato, che dà un tocco grintoso e raffinato al tempo stesso.

Accessori originali

Ogni cliente può aggiungere un tocco personale alla GSX-S950 scegliendo tra un assortimento di 29 accessori originali. Grazie a essi è facile e divertente adattare la moto ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Alcuni articoli puntano a impreziosire l’aspetto, altri a proteggere meglio il pilota ed il mezzo, altri ancora ad esaltare la versatilità in viaggio e nell’uso quotidiano.

Gli utenti più sportivi possono optare per le leve freno e frizione ricavate dal pieno in alluminio anodizzato con il logo GSX-S o per i parafanghi anteriore e posteriore in carbonio, materiale utilizzato anche per altri dettagli di stampo racing.

Non mancano poi borse per il serbatoio di misure diverse e slider che contribuiscono a dare maggior tranquillità al pilota, proteggendo il telaio e altri organi meccanici nel caso che la moto si corichi sul terreno.

Scheda tecnica

Altezza da terra 140 mm Altezza sella 810 mm Peso in ordine di marcia 214 kg Motore 4 tempi, 4 cilindri, raffr. a liquido, DOHC Alesaggio x corsa 73,4 mm x 59,0 mm Cilindrata 999 cm3 Rapporto di compressione 12,2 : 1 Sistema di alimentazione iniezione Sistema di avviamento Elettrico Sistema di lubrificazione Carter umido Cambio 6 rapporti, presa diretta Sospensioni Anteriore Telesc. rovesciata, molla elicoidale, olio Posteriore Leveraggio, molla elicoidale, olio Inclinazione cannotto/avancorsa 25°/100 mm Freni Anteriore A doppio disco Posteriore A disco Pneumatici Anteriore 120/70ZR17M/C (58W), tubeless Posteriore 190/50ZR17M/C (73W), tubeless Sistema d’accensione Accensione elettronica (transistorizzata) Capacità serbatoio benzina 19,0 litri Capacità circuito lubrificazione 3,4 litri

