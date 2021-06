Una perfetta combinazione di carattere, stile e sportività: la nuova Speed Twin è stata significativamente aggiornata per il 2021 grazie a prestazioni migliorate, più maneggevolezza, tecnologia evoluta e nuove colorazioni e dettagli esclusivi.

Prestazioni evolute – Aggiornamento Motore

3CV in più, ora 100cv a 7.250 giri/min

Più potenza e coppia ai medi regimi

Picco di coppia più in basso nell’arco di erogazione, con 112Nm a 4.250 giri/min

Erogazione più reattiva grazie ad una riduzione dell’inerzia del 17%

Consumi ed emissioni contenuti grazie al motore Euro5

Intervallo di manutenzione ogni 16.000km

Ancora più incisiva

Uno stile di guida sportivo con un precisione da roadster moderna

Nuova forcella a cartuccia a steli rovesciati Marzocchi

Nuove pinze radiali monoblocco Brembo M50

Nuovi pneumatici Metzeler Racetec RR

Nuovi cerchi leggeri in alluminio

Ergonomia comoda ma caricata in avanti per la guida sportiva

Tecnologia all’avanguardia

Riding mode migliorati – Rain, Road e Sport

Dotazioni di serie di primo livello: ABS e traction control disinseribile Illuminazione a LED con faro anteriore DRL Frizione a coppia assistita Presa di ricarica USB sottosella Immobilizer



Look e stile ancora più esclusivi

Nuovi cerchi a 12 razze

Nuovi silenziatori a cono in acciaio spazzolato

Nuovi supporti anodizzati per faro e parafango

Nuove grafiche serbatoio

Tre colorazioni contemporanee

Più di 50 accessori dedicati

Accessori originali Triumph per personalizzare il look e aggiungere sicurezza e praticità

Prezzi e disponibilità

A partire da 13.600,00 euro

In vendita a partire da fine Luglio 2021

Lanciata nel 2018, la Speed Twin si è posta fin da subito come anello di congiunzione tra il mondo delle modern classic e quello delle roadster sportive. Grazie al motore emozionante e reattivo, alla tecnologia avanzata e allo stile iconico e contemporaneo allo stesso tempo, è la classica per chi ama guidare davvero.

La Speed Twin è stata fin da subito un grande successo commerciale grazie al mix vincente tra le prestazioni della Thruxton R e l’ergonomia di guida più accessibile, e lo stile minimale e contemporaneo della sorella minore Street Twin, con dettagli e finiture ancora più esclusive.

E ora, per il 2021, la Speed Twin si evolve sotto ogni aspetto, potenza e prestazioni, maneggevolezza, tecnologia e stile.

Prestazioni evolute

Significativamente aggiornato per il 2021, il caratteristico motore bicilindrico Bonneville High Power da 1200cc della Speed Twin ha prestazioni ancora più elevate, oltre a minori emissioni, che lo rendono conforme alla normativa Euro 5. Il motore ora eroga 3 CV in più con un picco di potenza di 100 CV a 7.250 giri, oltre a più potenza ai medi regimi rispetto alla generazione precedente.

Oltre all’erogazione potente e lineare, la Speed Twin 2021 ha anche una curva di coppia più piena, con un picco di coppia di 112 Nm che arriva più di 500 giri più in basso.

La risposta è ora più pronta grazie ad una riduzione dell’inerzia del 17%, che permette al motore di girare più veloce e più in alto di 500 giri.

Immutato il suono distintivo del bicilindrico, amplificato dai nuovi silenziatori sportivi a cono.

Come per tutti i modelli della gamma modern classic, gli intervalli di manutenzione ogni 16.000km contribuiscono ai bassi costi di gestione della moto.

Ancora più incisiva

Già riconosciuta da tutti come una moto molto efficace nella guida sportiva, la nuova Speed Twin si distingue per alcuni importanti aggiornamenti, pensati per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida.

Novità del 2021, la Speed Twin è dotata di una forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm, perfettamente abbinata al doppio ammortizzatore posteriore con regolazione del precarico e 120 mm di escursione.

Per migliorare ulteriormente la potenza frenante, è stato rivisto l’impianto ora dotato di pinze monoblocco ad attacco radiale Brembo M50 a 4 pistoncini e doppio disco Brembo da 320 mm. Al posteriore troviamo la pinza flottante Nissin a 2 pistoncini con disco da 220 mm e l’ABS di serie.

Per assicurare il miglior grip possibile e stabilità alle alte velocità, sono montati di serie i pneumatici Metzeler Racetec RR che lavorano su nuovi cerchi da 17” in alluminio a 12 razze.

Una moto estremamente bilanciata ed intuitiva, grazie anche all’ergonomia in sella: alta solamente 809mm da terra e con un manubrio largo e vicino, garantisce al pilota controllo totale e una posizione rilassata.

Tecnologia all’avanguardia

Il nuovo MY21 è ricco di tecnologia orientata al pilota, tra cui un sofisticato sistema ride-by-wire che assicura un controllo totale dell’acceleratore e tre modalità di guida: Rain, Road e Sport. Migliorati per il 2021, regolano sia la risposta dell’acceleratore sia le impostazioni del controllo di trazione in base alle preferenze del pilota grazie ad un comodo pulsante a manubrio. Il pilota può anche scegliere di disattivare il controllo di trazione in modo indipendente attraverso il menu della strumentazione.

La moto è anche dotata di una luce posteriore e di indicatori di direzione a LED, oltre che del caratteristico DRL nel faro anteriore.

La strumentazione a doppio quadrante incorpora un menu digitale a cui si accede tramite un comodo pulsante a manubrio. Questo fornisce al pilota tutte le informazioni chiave, tra cui la marcia inserita, due contachilometri parziali, il livello di carburante e l’autonomia, così come il consumo di carburante medio e istantaneo, l’accesso alle impostazioni del controllo di trazione e l’indicatore TPMS se montato come accessorio.

Altre tecnologie utili al pilota includono una presa di ricarica USB sotto la sella, il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (disponibile come optional) e un immobilizer con transponder integrato nella chiave.

Look e stile ancora più esclusivi

Interpretando il DNA senza tempo delle Bonneville con uno stile contemporaneo e minimale, la nuova Speed Twin 2021 è dotata di dettagli ancora più eleganti.

Oltre ai nuovi cerchi in alluminio a 12 razze e al doppio silenziatore sportivo in acciaio spazzolato, la Speed Twin è caratterizzata dal suo caratteristico serbatoio da 14,5 litri con incavi per le ginocchia, dai bellissimi specchietti retrovisori bar-end, dai fianchetti scolpiti e dall’elegante sella piatta.

Nuovi dettagli e finiture, compresi i parafanghi anteriori e posteriori in alluminio spazzolato con nuovi supporti, danno ulteriore fascino alla nuova generazione.

La Speed Twin è disponibile in 3 varianti colore: l’affascinante Red Hopper, il sofisticato Matt Storm Grey con dettagli gialli, o l’eterno Jet Black.

Più di 50 accessori dedicati

La Speed Twin 2021 è una base perfetta per la personalizzazione con oltre 50 accessori che i piloti possono aggiungere per migliorare lo stile, la praticità e la sicurezza della loro moto. Questi vanno dagli indicatori LED multifunzione, alle selle e ai bagagli, alle protezioni per le ginocchia, ai fregi motore, alle cover dei carter, alle manopole riscaldate e molto altro ancora.

Tutti gli accessori originali Triumph sono stati progettati e sviluppati insieme alla moto stessa, secondo gli stessi standard rigorosi, per assicurare una perfetta integrazione e una durata eccellente, e sono tutti dotati della stessa garanzia di due anni a chilometraggio illimitato.

SCHEDA TECNICA

MOTORE e TRASMISSIONE Tipo Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° Cilindrata 1200 cc Alesaggio 97.6 mm Corsa 80 mm Rapporto di Compressione 12.1:1 Potenza Massima 100 CV (73.6 kW) a 7.250 giri/min Coppia Massima 112 Nm a 4.250 giri/min Sistema di Iniezione Iniezione elettronica Multipoint sequenziale Scarico Scarico 2in2 e doppio silenziatore in acciaio spazzolato Trasmissione Catena O-ring Frizione Frizione assistita multidisco a bagno d’olio Cambio 6 rapporti CICLISTICA Telaio Tubolare a doppia culla in acciaio Forcellone Doppio braccio in alluminio Ruota Ant. Cerchio in lega di alluminio multirazze 17” x 3.5” Ruota Post. Cerchio in lega di alluminio multirazze 17” x 5.0” Pneumatico Ant. 120/70 ZR17 Pneumatico Post. 160/60 ZR17 Sospensione Ant. Forcella Marzocchi da 43mm a steli rovesciati , escursione 120mm Sospensione Post. Doppio ammortizzatore con precarico regolabile, escursione 120mm Freno Ant. Doppio disco da 320mm, pinza monoblocco ad attacco radiale Brembo M50 a pistoncini, ABS Freno Post. Disco da 220mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS Strumentazione Strumentazione analogica con doppio quadrante e display multifunzione LCD PESO e DIMENSIONI Lunghezza 2099 mm Larghezza (Manubrio) 778 mm Altezza senza Specchietti 1097 mm Altezza Sella 809 mm Interasse 1413 mm Angolo inclinazione 22.3° Avancorsa 91.5 mm Peso in ODM 216 kg Capacità serbatoio 14.5 litri CONSUMI ed EMISSIONI Consumo Carburante 5.1 litri / 100 km Emissioni CO2 116 g/km Normativa EURO 5

CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi.

Redazione