La Ducati è un sogno che in molti hanno iniziato a coltivare da bambini. L’iniziativa di Lego Technic di lanciare il modellino dalla Ducati Panigale V4 R catturerà di certo il cuore di tanti bambini, ma anche di tanti adulti che così possono costruire mattoncino su mattoncino la propria Rossa di Borgo Panigale.

Il modellino

Il lancio di questo modellino rientra nell’accordo commerciale stipulato tra Ducati e Lego. La Panigale V4 R rappresenta il top della gamma stradale di Borgo Panigale con i suoi 221 cv e 162 Kw a 15.250 rpm. Per chi non si accontenta dell’ordinario ed esige davvero il massimo esiste anche la versione da 234 cv dotata di scarico Akrapovič che fa cantare come non mai il Desmosedici Stradale R, il cuore della rossa, che scarica la sua potenza nel campionato di Super Bike.

I particolari

Il modellino Lego della Panigale V4 R è lungo 32 cm, alto 16 e largo. I mattoncini più famosi del mondo regalano un tocco mai visto per la Ducati: il cambio in grado di simulare le tecniche di guida e le diverse velocità. Non mancano sterzo e sospensioni per donare un’esperienza molto realistica insieme ai freni a disco. Gli scarichi sono da sempre prerogativa delle Ducati e sul modellino Lego non può non esserci. A completare l’opera ci sono il cavalletto, il cupolino e il cruscotto.

Le sensazioni

“Siamo stati tutti bambini appassionati di mattoncini LEGO – parole di Alessandro Cicognani, Licensing Director Ducati – e credo sia facile capire che questo nuovo accordo di licensing tra Ducati e il Gruppo LEGO sia come un sogno che si avvera. Due eccellenze che condividono gli stessi valori di dedizione, passione e cura dei dettagli, si incontrano per dare vita a un’esperienza unica. La nostra speranza è che la Ducati Panigale V4 R LEGO Technic possa unire, emozionare e divertire bambini e i genitori, ma anche tutti gli appassionati che ogni giorno guidano la propria moto”.

Tramandare la passione

Il modellino di LEGO Technic della Ducati Panigale V4 R è ricco di dettagli che rendono l’installazione dei 646 mattoncini molto stimolante sia per i bambini che per gli adulti. E’ un prodotto che dai 10 anni in poi trova una platea di appassionati pronti a deliziare il tempo libero. Magari in questo periodo di Coronavirus può essere il giusto passatempo per coltivare la propria passione per la Rossa di Borgo Panigale. Ma anche di tramandare qualcosa di nuovo ai propri figli.

Fabrizio Crescenzi