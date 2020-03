Il Coronavirus sta cambiando la vita di tutti ed anche le abitudini più radicate potrebbero non essere più le stesse d’ora in poi. Le vendite on line sono anni che stanno conquistando il cuore dei consumatori, ma non per tutti i settori. L’acquisto dell’automobile on line, ad esempio, non è mai decollata del tutto nonostante diversi tentativi illustri. La mossa di una casa cinese in tempo di pandemia potrebbe risultare vincente. La Geely propone di consegnare le chiavi in modalità contactless, a casa oppure in ufficio, con i droni.

L’intero processo di acquisto dell’automobile può concludersi interamente on line. Questa è l’idea di Geely, che ha iniziato da poco la vendita via internet delle proprie vetture. Dalla selezione del modello alle personalizzazioni, dal finanziamento all’assicurazione e dall’ordine alla consegna, tutto viene scelto online.

Consegna Contactless

Con la pandemia Coronavirus in atto, proporre ai propri clienti la consegna delle chiavi dell’automobile per mezzo di un drone è qualcosa di innovativo e di immediato impatto sugli acquirenti. La consegna si concretizzerebbe senza il passaggio di “chiavi” tra esseri umani. Aspetto questo che potrebbe non essere gradito in tutti i mercati in tempi normali, ma con il Coronavirus questo potrebbe non essere più vero.

L’iniziativa di Geely

Sono circa diecimila i clienti che hanno deciso di acquistare una Geely in modalità Contacless dallo scorso febbraio, quando è partita l’iniziativa. Centodiecimila sono, invece, le manifestazioni di interesse verso questa nuova modalità di acquisto. Le vendite sono avvenute in una Cina che per prima ha affrontato il Coronavirus e che per prima ne sta uscendo. Geely è la casa cinese con base a Hangzhou che detiene anche i marchi Volvo e Lotus.

L’esperienza d’acquisto

L’esperienza d’acquisto di un’automobile potrebbe cambiare radicalmente. Il Coronavirus potrebbe indurre gli automobilisti a diventare dei “semplici” consumatori. Alla stregua dell’acquisto di una t-shirt o di un cellulare. La modalità contactless potrebbe sostituire la “classica” visita in autosalone per vedere e toccare l’auto. Sedersi e stringere il volante con le mani per assaporare la sensazione che si prova su di un’auto potrebbe essere ritenuta non più necessaria da molti consumatori.

Concessionari e nuovi scenari

I nuovi servizi di vendita e di consegna delle autovetture possono cambiare il modo di percepire il ruolo dei concessionari da parte dei clienti. L’iniziativa di Geely è di certo molto suggestiva soprattutto al tempo del Coronavirus (servizio disponibile sono in alcune aree della Cina) ma potrebbero esserci anche altre formule di consegna che presto potremo vedere. I concessionari potrebbero diventare degli hub pubblicitari o di sola consegna lasciando la natura di dealer. Magari vedremo anche un cambio negli assetti proprietari dei concessionari, passando da privati alle case costruttrici in un’ottica di contenimento dei costi.

Sanificazione

Per un maggiore impatto mediatico, Geely ha pensato di completare l’iniziativa garantendo la disinfezione dell’abitacolo attraverso la ionizzazione. La Geely propone di consegnare le chiavi in modalità contactless, a casa oppure in ufficio, con i droni. Il costruttore dichiara di utilizzare materiali antibatterici e filtri per l’abitacolo, in grado di trattenere i batteri, molto innovativi.

“Il cambiamento costante di Geely verso le richieste del mercato e gli interessi del consumatore è la forza che guida il continuo successo Geely sul mercato cinese”: queste sono le parole di Victor Yang, Vice Presidente Area Vendite.

Fabrizio Crescenzi