Nel primo pomeriggio di ieri si è tenuta una tavola rotonda (in video-conferenza), alla presenza del Presidente di Ancma Paolo Magri e del Presidente di Federmoto Giovanni Copioli, per lanciare la campagna #usaledueruote.

Per le “due ruote” le ultime settimane sono state intense. Tra numeri impietosi, dovuti al lockdown, e prospettive negative a fine anno, si apre uno spiraglio di positività grazie a questa campagna lanciata da Confindustria Ancma ed Eicma, e appoggiata dal Presidente di Federmoto.

Il Presidente di Confindustria Ancma Paolo Magri è colui che ha dato il via a questa tavola rotonda. In precedenza, con il Presidente di Federmoto Giovanni Copioli ha scritto una lettera al Governo, sottolineando la richiesta di incentivi all’acquisto del nuovo, defiscalizzazioni per l’abbigliamento protettivo, maggiore chiarezza nelle disposizioni per l’uso delle motociclette in ambito sportivo e mototuristico.

#usaledueruote è l’hashtag usato per la campagna, con l’obiettivo di incentivare la mobilità su due ruote. Da una parte si sottolineano i benefici di questa mobilità (in termini di traffico, tempo, inquinamento), dall’altra si punta ad un utilizzo consapevole dei mezzi a due ruote, sia a motore che non, in questo particolare periodo nel quale dobbiamo convivere con il Covid-19.

Comunicato stampa

“L’industria delle due ruote si stringe attorno a un unico messaggio: #usaledueruote. È questo il nome della campagna di comunicazione istituzionale promossa da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionali Ciclo Motociclo Accessori) ed EICMA, il più importante evento espositivo internazionale del settore. L’intera filiera sul territorio italiano fa sistema, guarda avanti e lancia oggi un messaggio per affrontare la mobilità della Fase 2 attraverso la sensibilizzazione all’utilizzo responsabile delle due ruote con le sue prerogative esclusive.

La campagna ha preso avvio oggi pomeriggio sulle piattaforme digitali e social delle realtà promotrici con la presentazione del logo dedicato e la pubblicazione di un video emozionale condivisi sui singoli profili delle numerosissime imprese che hanno aderito. Nelle prossime settimane si svilupperà invece attraverso altri contenuti speciali e la declinazione di immagini coordinate multi-soggetto contraddistinte dallo slogan ‘METTIAMOCI in Sella’.

L’intero ‘pacchetto’ di strumenti di comunicazione della campagna #usaledueruote è stato inoltre reso disponibile gratuitamente a tutti gli attori della filiera allargata per altri utilizzi ad hoc e per ampliarne la visibilità sui media, sul web e attraverso i social.”

Le dichiarazioni di Paolo Magri, Presidente di Confindustria Ancma

“Bici, scooter e moto assicurano un naturale distanziamento sociale, maggiore sostenibilità ambientale, maggiore velocità di percorrenza sui brevi e lunghi tragitti e facilità di parcheggio, ma anche una valida predisposizione all’intermodalità e minore impatto sul traffico urbano, che è messo a dura prova anche dal ridimensionamento del trasporto pubblico.

La nostra non è solo un’iniziativa di tutela di un comparto gravemente colpito dal lockdown e per il quale continuiamo a chiedere al Governo forme urgenti di incentivi all’acquisto, ma è una comunicazione rivolta agli utenti possessori e, soprattutto, a quelli potenziali o semplicemente ai cittadini che devono solo togliere la polvere da una bici o una moto inutilizzata in garage.

Le due ruote sono state un simbolo collettivo della ripartenza nel dopoguerra e, con le dovute proporzioni, potranno esserlo ancora una volta anche oggi.

E da qui la suggestione lanciata dal video emozionale della campagna: magari cambierai il modo di muoverti e la nostra passione potrebbe diventare anche la tua nuova abitudine.

E da qui la suggestione lanciata dal video emozionale della campagna: magari cambierai il modo di muoverti e la nostra passione potrebbe diventare anche la tua nuova abitudine.”

Le dichiarazioni di Giovanni Copioli, Presidente di FMI

“Condivido quanto proposto da ANCMA con cui abbiamo un’ottima intesa e collaborazione. Lo dimostra la lettera aperta congiunta, inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli e al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Il nostro è un binomio molto importante ed è questo il momento di prendere iniziative comuni. Sottolineo inoltre che la FMI è in contatto da diverse settimane con le autorità politiche per evidenziare l’importanza del nostro comparto a livello nazionale.

Basti pensare all’indotto generato dal Mototurismo, che rappresenta una vera e propria risorsa per il nostro Paese.

Nel 2019 a Roma abbiamo effettuato, con il Dipartimento di Educazione Stradale, un Mobility Test che ha evidenziato i vantaggi dell’utilizzo di moto e scooter in città. I risultati del progetto sono stati successivamente presentati al Comune di Roma. Concludo confermando la presenza della FMI a EICMA, che rappresenta un’occasione unica per incontrare appassionati, Moto Club e Tesserati.”

Marco Pezzoni