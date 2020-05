Brabham evoca passione e adrenalina in tutti gli appassionati di motorsport. Quando nel maggio del 2018 il costruttore australiano ha presentato la Brabham BT62, una hypercar da sogno, ha riacceso la passione di molti che subito si sono lanciati con le prenotazioni della versione stradale. Le prime consegne della BT62 dovrebbero avvenire entro il 2020.

NUOVO PLANT PRODUTTIVO

La Fusion Capital è la società che detiene Brabham e che ha permesso la costruzione di un nuovo plant produttivo in Australia, ad Adelaide. Nel pieno della pandemia globale per il Covid-19 il costruttore rilancia il settore automobilistico con una struttura all’avanguardia. L’impianto della Brabham Automotive occupa uno spazio nel più grande impianto di produzione di autobus della Fusion Capital. La linea di produzione è per fasi di assemblaggio dal telaio fino all’ispezione finale. C’è un’area dedicata ai materiali compositi ed alla stampa 3D. Non mancano uffici per gli ingegneri ed aree per i clienti per meglio vivere l’esperienza Brabham. La Fusion Composites consente una sinergia tra vari settori, dall’aereospaziale al trasporto di massa.

BRABHAM BT62

Il design della Brabham BT62 è mozzafiato con le sue fiancate scavate e il flap anteriore pronunciato. La grande ala posteriore pone l’accento sulla sportività senza troppi compromessi della hypercar australiana che porta il nome di un mito della Formula 1. La BT62 è una hypercar e per definizione è rivolta a pochi fortunati che possono permettersi questo gioiello.

La Brabham BT62 è stata lanciata nel 2018 con le sue specifiche Ultimate Track con propulsore V8 Brabham da 5,4 litri aspirato che eroga 710 cv, trasmissione da corsa a 6 velocità, penso contenuto in appena 972 kg a secco e aerodinamica raffinata. Il costruttore dichiara di aver messo a punto l’auto più dinamica al mondo. Top Gear ha definito la BT62 “l’hypercar più focalizzata sulla pista del mondo”.

L’AZIENDA

Dan Marks è il CEO di Brabham Automotive, direttore e partner di Fusion Capital: “Ciò che abbiamo creato qui è una struttura di produzione che soddisfa i nostri attuali requisiti di produttore di nicchia ma è anche facilmente scalabile man mano che la nostra attività cresce. C’è molto spazio per noi per ampliare sia Brabham Automotive che Fusion Composites man mano che aumenta l’attività in entrambe le attività.” Il CEO ha anche palesato la vision: “Abbiamo una visione chiara di dove vogliamo portare Brabham Automotive sfruttando l’eredità del marchio e supportando il suo continuo successo in pista. Dal punto di vista del prodotto, la BT62 è la prima di molte auto che intendiamo portare sul mercato con ulteriori auto attualmente in fase di progettazione. Fusion Capital ha un forte gruppo di società nel suo portafoglio, con un’infrastruttura di supporto che pone Brabham Automotive in una posizione favorevole per continuare a crescere nel futuro dopo i primi due anni di successo.”

IL TEAM

Il team Brabham sta attingendo membri del team esperti come McLaren, Aston Martin, Ferrari, General Motors, Jaguar, Koenigsegg, Lotus, Mercedes AMG, Tesla, Volvo, V8 Supercars e il team di Virgin di Formula E.

GLI OBIETTIVI

L’obiettivo di Brabham è riuscire a vincere la 24 ore di Le Mans. David Brabham è il figlio del mitico Jack, 3 volte campione del mondo di Formula 1, direttore sportivo di Brabham Motorsport: “I progressi compiuti da Brabham Automotive negli ultimi due anni sono fonte di grandi soddisfazioni. Dal lancio alla produzione e ora alla consegna ai clienti, possiamo essere molto orgogliosi di dove siamo oggi come azienda. Mio padre ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna in una Brabham a Brands Hatch nel 1966, quindi per me vincere nella nostra Competizione Brabham BT62 al suo debutto in gara è stato qualcosa di molto speciale. Abbiamo fatto la storia. Competere e vincere le 24 ore di Le Mans con una Brabham è il nostro obiettivo nel Motorsport. La sfida ti aspetta. È ora di “andare avanti”, come avrebbe detto mio padre.”

IL FUTURO

Il prossimo step è il lancio della BT62R a giugno. Si tratta di della terza versione della BT62, condividerà con le altre il telaio e il propulsione. Le sospensioni sono riviste con aerodinamica, lusso e comfort aumentati per coloro che preferiscono guidare la propria auto da pista anche su strade pubbliche. Brabham BT62 una hypercar da sogno che si appresta a diventare un nuovo oggetto dei desideri proveniente dall’australia.

Fabrizio Crescenzi

