Anche la North West 200, dopo un primo spostamento a settembre, è stata cancellata dagli organizzatori a causa del protrarsi dell’emergenza Coronavirus. Dopo il Tourist Trophy, l’UlsterGP e tante altre gare nazionali, il calendario delle Road Race perde anche la la corsa nord irlandese.

L’edizione 2020 della North West 200 originariamente rinviata a data da destinarsi, presumibilmente settembre, è stata oggi cancellata. La decisione è stata presa dal Coleraine and District Motor Club solo dopo che il governo inglese ha prolungato il lockdown fino a giugno. Ricordiamo che se l’emergenza Covid-19 non avesse bloccato l’intero mondo, in questi giorni staremmo assistendo alle prime prove. La gara nord irlandese tornerà regolarmente nel 2021 dal 9 al 15 maggio.

Dopo la cancellazione di Tourist Trophy, dell’UlterGP e di tutte le national in programma fino a giugno, ora il calendario delle Road Race prevede solamente qualche evento dell’IRRC che ha comunque perso il round di Imatra. L’unico evento internazionale rimasto in calendario è MacauGP in programma a novembre. Ad oggi la città-stato asiatica conta solo 45 casi di contagio, di cui solo 4 ancora attivi: il vero problema per i team sarà far arrivare in Asia il materiale.

