MotoGP | GP Thailandia: venerdì positivo per Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi ha chiuso il venerdì di prove libere del GP Thailandia di MotoGP in quarta posizione, grazie ad un tempo di 1:29.267. Un risultato positivo se consideriamo che si tratta della prima uscita ufficiale con l’Aprilia e che lo mette tra i probabili protagonisti del weekend.

Un venerdì positivo

Un venerdì di prove libere del GP Thailandia di MotoGP che sorride ad Aprilia e a Marco Bezzecchi, che chiude la giornata di oggi con il quarto miglior tempo grazie al suo 1:29.267. Il riminese ha mostrato quanto di positivo si era visto durante i test, in cui la Casa di Noale è sempre stata a ridosso dei primi. Bezzecchi è stato anche autore di una scivolata in curva 3, senza la quale avrebbe sicuramente migliorato il suo riferimento cronometrico, ma considerato che oggi è soltanto venerdì non si può che essere ottimisti in vista del resto del weekend in cui il pilota Aprilia ha un buon margine di miglioramento.

Al termine del venerdì di prove libere Marco Bezzecchi si è detto soddisfatto di questa prima giornata di prove ufficiali:

“E’ stata una giornata positiva per noi. Oggi faceva molto caldo anche se ce lo aspettavamo qui in Thailandia, e la temperatura era più alta rispetto ai test. Le condizioni della pista erano diverse però devo dire che mi sono trovato a mio agio sulla moto. Abbiamo fatto qualche cambiamento per compensare la mancanza di grip e sono abbastanza soddisfatto perché son o sicuro di poter fare meglio domani”.

Sulla caduta in curva 3 proprio nel finale il “Bez” ha invece dichiarato:

“Ho fatto una piccola scivolata perché ho provato a fare un pò di più ed era la prima volta che rischiavo così. Sicuramente è una caduta che si poteva evitare, anche considerato che era la prima volta che la moto si muoveva in quel modo e non sapevo bene cosa fare. Ho provato a buttarla dentro lo stesso perché valeva la pena rischiare in questo turno, quindi va bene così”.

Aprilia promossa

Uno degli aspetti positivi dell’Aprilia secondo il riminese è l’anteriore, che rappresenta una buona base di partenza i questa stagione mentre invece c’è da lavorare sul posteriore, che risulta essere più instabile rispetto alla Ducati:

“La moto mi piace ma c’e ancora da lavorare. Abbiamo un ottimo anteriore, che è una cosa che mi ha colpito da quando ho provato la moto per la prima volta a Barcellona. Il posteriore si muove di più rispetto a quanto ero abituato ma siamo riusciti a migliorare tanto a livello di trazione mentre stiamo lavorando ancora sulla staccata. Su questa pista ce ne sono tante e siamo riusciti a fare dei passi avanti. Vediamo come va nel resto del weekend”.

Per Bezzecchi il favorito del fine settimana thailandese è Marc Marquez, che pare avere qualcosa in più rispetto agli avversari:

“In questo momento mi sembra che Marc sia quello più veloce. Anche Alex è andato forte e lo è stato per tutti test. Oggi ha fatto un buon tempo anche se non ho visto il suo passo gara. Diciamo però che Marc sembra quello che ha qualche decimo in più degli altri”.

Sulla gara di domenica saranno le condizioni della pista la variabile più importante, considerato il gran caldo che c’è in Thailandia, ma il riminese è ottimista di riuscire a portare a casa un buon risultato:

“Nei test ho avuto la possibilità di provare la distanza della Sprint sia qui che in Malesia e l’usura della gomma dipende molto dalle condizioni. Diciamo che rispetto ai test sono andato leggerente più piano, perché riuscivo a fare degli 1:29 alti, mentre oggi ero sul 1:30 basso. Però vediamo domani mattina perche vorrei riprovare anche la gomma media nel posteriore e vedere come va”.

Julian D’Agata