Emozioni e spettacolo al Mugello con FX Racing Weekend: Porsche e Ligier al top nel GT4 Italy

Non sarebbe potuta iniziare in un modo migliore la stagione 2025 dei campionati FX Racing Weekend, che ha acceso i propri motori regalando un fine settimana di puro Motorsport a base di grandi emozioni. Nella splendida cornice del Mugello Circuit, oltre 200 piloti si sono sfidati in pista nell’arco di ben ventuno gare, grazie alle dieci categorie inserite nel round di apertura del contenitore agonistico tricolore organizzato da ESTC Promotion.

Dieci categorie in pista nel primo FX Racing Weekend

Grande successo in termini di partecipazione ed entusiasmo ha fatto registrare l’iniziativa della Grid Walk, che ha consentito a centinaia di Fans giunti sull’autodromo toscano di entrare in griglia di partenza poco prima della seconda manche del campionato X-GT4 Italy, quest’ultima trasmessa anche in diretta televisiva su Sky 809 (GO-TV Channel). Tutte le gare del weekend e le interviste ai protagonisti sono state inoltre trasmesse in live streaming sui canali Social del campionato, per un totale di oltre venti ore di diretta complessive con il commento di Davide Valsecchi e dello staff di LiveGP.it.

Dal punto di vista agonistico, lo spettacolo e i colpi di scena non sono di certo mancati: a partire proprio dalla tappa inaugurale X-GT4 Italy, con ben sei marchi differenti al via ed altre new-entry già confermate in vista del prossimo round di Imola del 18-20 Aprile, inserito nel prestigioso weekend del FIA World Endurance. La sfida si è subito accesa anche nelle serie dedicate alle monoposto, con FX Pro Series, Trofeo Predator’s e FX1/FX2 che hanno presentato numeri eccellenti sin dal round inaugurale, mentre da questo punto di vista il record assoluto è stato fatto registrare dalla Legends Cars Italia, presente al Mugello con 43 concorrenti. Degne di nota anche le sfide andate in scena nella Supersport GT e nei campionati Turismo ATCC, così come nella Lotus Cup Italia e nel TCR European Endurance, quest’ultimo in grado di impreziosire ulteriormente un weekend già di per sé memorabile.

La Lotus Emira GT4 di Naska-Copetti

Le gare: cinque marchi al via tra le GT4

X-GT4 ITALY. Spettacolare esordio stagionale per la serie tricolore giunta alla sua terza edizione, con un parterre di vetture mai così ricco e di elevato livello. Ad imporsi in gara-1 è stato lo sloveno Bostjan Avbelj (BA Motorsport) su Porsche Cayman, abile nel saper emergere alla distanza nel secondo stint di gara, caratterizzata dal nuovo format che prevede una durata di 40’ e pit-stop obbligatorio. Alle sue spalle sul podio dell’assoluta sono giunte le Lotus Emira GT4 degli equipaggi D’Aste-Schiavone e Copetti-Naska, mentre ad imporsi nella classe Cup è stata la Cayman di Francesco Turatello. Nella seconda sfida, una grande rimonta nel finale ha consentito al bresciano Andrea Frizza di cogliere il successo a bordo della Ligier JS2 R di LR Motorsport, avendo la meglio nei confronti della Porsche di Avbelj e della Mercedes AMG GT4 del suo Tocci-Kastelic (Lema Racing), con lo stesso Frizza che ha preceduto Turatello e Bolzoni sul podio della graduatoria Cup.

FX PRO SERIES. Conferma il proprio grande successo il campionato riservato alle monoposto Tatuus T014, con ben 17 piloti al via tra graditi ritorni, giovanissimi rookie e diverse conferme. Dopo aver ottenuto una perentoria pole position sul bagnato, Salvatore Liotti è riuscito a celebrare al meglio il proprio rientro nella serie, conquistando gara-1 davanti ai giovani Rodolfo Cambiaso e Cristian Tonalini. Nella seconda manche, dopo un acuto iniziale di Liotti è stato invece il siciliano Riccardo Orlando ad imporsi, avendo la meglio nei confronti di Ferdinando Ferrante e dello stesso Liotti, il quale ha così conservato la propria leadership in campionato. Nella graduatoria Silver doppio centro per Tonalini, mentre nella Over a svettare sono stati Roberto Rizzo e Claudio Tempesti.

SUPERSPORT GT. Dominio firmato da Giacomo e Matteo Pollini nel round d’esordio del campionato, con un doppio centro messo a segno nelle due gare andate in scena al Mugello. L’equipaggio bresciano si è infatti imposto in ambedue le gare al volante della Lamborghini Super Trofeo EVO, precedendo in entrambe le gare l’equipaggio DL Racing composto da Alessio Scauzillo e Lorenzo Mariani. Sul terzo gradino del podio, ad alternarsi sono stati Mauro Guastamacchia (Aggressive Team) e Danny Santi (DL Racing), con Walter Pugliese e Francesco Guidi a primeggiare tra le Porsche.

La FX Pro Series al Mugello

Anche monoposto e vetture Turismo in pista al Mugello

TROFEO PREDATOR’S. Due gare incerte e combattute hanno caratterizzato il round inaugurale del campionato riservato alle monoposto PC015. Ottima partenza stagionale per l’emiliano Riccardo Tocu, che dopo aver realizzato la pole position in qualifica si è imposto in gara-1 precedendo Andrea Campagna e Antonino Piria; la seconda manche è stata invece caratterizzata dal successo di Gioele Pollini, autore di una rimonta sorprendente da centro gruppo ed in grado di precedere sotto la bandiera a scacchi Tocu e Piria, con il primo che ha conservato la leadership in campionato ed il secondo che ha bissato il piazzamento ottenuto nella prima prova. Mentre Tocu e Pollini si sono quindi spartiti i successi tra i motorizzati Honda, a svettare tra coloro spinti dal propulsore Yamaha sono stati Campagna e Brunetti, mentre Di Giovanbattista e Lolli si sono imposti nella graduatoria Over.

FX1/FX2. Esordio col botto per il giovanissimo Giuseppe Marinaro, che al volante della Dallara F308 si è imposto in entrambe le manche dopo aver realizzato la pole position in qualifica. A svettare nella nuova Super F1000 è invece stato il campione in carica Enrico Battaglia, il quale ha preceduto le altre Griiip G1 di Federico Bernoni e Federico Crozzolo, mentre da evidenziare il debutto a podio delle due Formula Regional schierate da Andrea Masci e dal duo Sandro/Giancarlo De Virgilis. Nella FX2 il dominio è stato invece firmato dal team G_Motorsport, con la Formula Renault di Vito Di Bello al top in gara-1 e la Formula Abarth di Saul Gorlato sul gradino più alto del podio nella seconda prova.

ATCC. Non sono mancati i colpi di scena nelle sfide che hanno visto al via quasi trenta vetture facenti parte delle divisioni Turismo, nonostante due gare caratterizzate da svariati interventi della Safety Car. La prima manche, svoltasi in condizioni di asfalto bagnato, ha visto la supremazia firmata dalle Clio di Enrico Meneghetti e Riccardo Garbin, le quali hanno preceduto sul traguardo la Bmw 318 di Federico Lilli; nella giornata seguente a svettare è stato lo stesso Garbin (Bolza Corse), abile a precedere le due Bmw M1 di Giuseppe Angilello e Alessandro Palazzo. Da questo punto di vista, la graduatoria della One Cup Series ha registrato il successo in gara-1 del campione in carica Andrea Carpenzano davanti a Giuseppe Angilello e Massimiliano Caci, con il primo che in seguito ad una penalità si è poi dovuto accontentare del terzo posto in gara-2 alle spalle dei già citati Angilello e Palazzo. La graduatoria della Bmw 318 Cup ha invece visto il perentorio successo di Federico Lilli davanti a Michele Materni e David Delli Guanti nella prima prova, con lo stesso Materni capace d’imporsi nella seconda sfida precedendo Mencuccetti e Gregori. Nella divisione Light, doppio centro per il duo Bolzoni-Marchesini su Seat Supercopa, davanti alla vettura gemella di Lorenzo Semprini e a Daniele Manenti.

Molto combattuta anche la sfida riservata alle Twingo, con Nik Stefancic e Marko Blazevski a transitare per primi sotto la bandiera a scacchi nella classifica assoluta, mentre il confronto tricolore riservato alla Sprint Series ha visto svettare Mamo Vuolo in gara-1 davanti ad Alberto Milanese e Giuseppe Margarito nella seconda manche precedendo Giovanni Grasso.

LEGENDS CARS ITALIA. Nel round che ha inaugurato la stagione e caratterizzato dalla novità regolamentare legata allo svolgimento di tre manche, non sono mancate le emozioni forti che hanno fatto trattenere il respiro al pubblico. La prima gara, condizionata dall’arrivo della pioggia nel finale, ha visto il rientrante Alberto Naska approfittare di un testacoda del campione in carica Alessandro Bollini per centrare il successo davanti a Chirone e Ferrario. Nella seconda prova, la gara è stata interrotta con bandiera rossa a pochi minuti dal termine per un contatto tra Bollini e Ferrario, con il primo che ha potuto comunque conservare il successo davanti a Naska. Anche la terza manche è stata condizionata da una serie di neutralizzazioni, l’ultima delle quali causata da un contatto multiplo verificatosi sul rettilineo box: ad avere la meglio in questo caso dopo alcune penalità inflitte dai Commissari è stato Simone Bonci davanti a Chirone e Dallavalle.

LOTUS CUP ITALIA. Grande show nel primo atto stagionale del monomarca che vede in pista le Lotus Elise Cup PB-R, con ben 16 partecipanti ai nastri di partenza: a cogliere la doppietta è stato il campione in carica Alberto Naska, capace di imporsi in gara-1 davanti a Massimo Abbati e Massimiliano Schiavone, mentre nella seconda sfida il popolare content creator è stato in grado di assicurarsi il successo al termine di una bella rimonta che lo ha visto precedere sul traguardo De Virgilio e Abbati.

Il prossimo round a Imola con il WEC

Luca Panizzi (CEO ESTC Promotion): “Siamo felicissimi per l’esito di questo primo FX Racing Weekend stagionale, caratterizzato da grandi numeri e bellissime sfide in pista! Abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi e questo ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta, con dei contenuti sempre più interessanti ed appetibili per Team e Piloti. E’ stata una grande soddisfazione quella di essere riusciti a portare così tanto pubblico al Mugello, grazie anche alla collaborazione dell’Autodromo che ha promosso l’evento consentendo l’ingresso gratuito: il risultato è stato sotto gli occhi di tutti, con centinaia di Fans presenti nella Grid Walk e tanta partecipazione anche nella nostra Fanzone. Adesso guardiamo con grande entusiasmo al prossimo round di Imola che vedrà in azione X-GT4 Italy e Supersport GT nell’evento più prestigioso dell’anno, mentre per tutte le altre categorie l’appuntamento è per il 9-11 Maggio a Magione!”