GTWC Europe | Race-2, Misano: pauroso incidente per Donczew, gara sospesa

Paura a Misano dopo soli 15 minuti della gara-2 dedicata al World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La Direzione Gara è stata costretta a neutralizzare l'evento in seguito ad un violento impatto avvenuto nel terzo segmento della pista da parte della Lamborghini #1 GRT Georgi Donczew.

La gara ripartirà

A Misano si attende qualche novità sulla ripartenza della race-2 dedicata al GTWC Europe. La competizione, come comunicato direttamente da SRO, verrà sicuramente completata, ma non è chiaro a che ora la gara potrà ripartire.

Tutto è nato dall'incidente della Lamborghini #1 GRT poco dopo il ‘Curvone’. Georgi Donczew, pilota bulgaro, è finito contro il muro interno dopo un contatto con la BMW M4 GT3 EVO #991 Pradine Competition di Darren Leung, prima di ribaltarsi e prendere fuoco.

Niente conseguenze per i piloti coinvolti

La Lamborghini #1 è stata poi colpita dalla Porsche #81 LionSpeed GP di Gabriel Rindone. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i piloti coinvolti, con gli addetti alla pista che sono subito intervenuti per riparare le barriere.

Marvin Kirchhöfer (Garage 59 McLaren #59), autore della pole, è al momento virtualmente leader della gara, davanti alla BMW M4 GT3 EVO #46 WRT di Raffaele Marciello che ha saputo vincere ieri.

Al momento dell'interruzione mancano ancora 44 minuti da disputare sulla pista dedicata a Marco Simoncelli. Tutte le vetture sono ferme sullo schieramento di partenza in attesa delle ripresa delle ostilità.

Da Misano - Luca Pellegrini