Formula E | E-Prix Londra, qualifiche 2: Cassidy in pole tiene viva la lotta mondiale

Nick Cassidy conquista la pole position nelle qualifiche della seconda gara dell'E-Prix di Londra, l'ultima del campionato di Formula E. Il pilota neozelandese di Jaguar si è così portato a casa tre punti fondamentali per la lotta per il titolo.

I risultati delle qualifiche di Londra

Cassidy ha ottenuto la sua sesta pole position in Formula E con un tempo di 1:09.871, abbastanza veloce per battere per poco meno di due decimi in finale Maximilian Gunther con Maserati. Il kiwi si porta così a casa tre punti, che gli permettono di accorciare il divario in classifica: questa ora recita Wehrlein a 180, Evans a 177 e Cassidy a 176.

Seconda fila proprio con gli altri due contendenti al titolo, con il poleman di ieri, Mitch Evans a bordo dell'altra Jaguar, davanti al vincitore di ieri, Pascal Wehrlein con Porsche, battuto proprio da Cassidy in semifinale. Si prospetta quindi una gara tiratissima, con i tre pretendenti al titolo mondiale che scatteranno nelle prime due file.

Alle spalle dei primi partiranno Robin Frijns (Envision) e Jean-Eric Vergne (DS Penske) in terza fila, mentre in quarta scatteranno Stoffel Vandoorne (DS Penske) e Sam Bird (McLaren), tutti questi eliminati nei quarti di finale dei duelli.

Fuori dalla fase ad eliminazione diretta seguono Oliver Rowland (Nissan) e Antonio Felix Da Costa (Porsche), in quinta fila, che chiusono la top 10. Da segnalare, tra gli altri, le difficoltà di Jake Dennis, che partirà solo in ventunesima posizione.

Risultati delle qualifiche dell'E-Prix di Londra di Formula E, gara 2

© alkamelsystems.com

L'appuntamento con la seconda gara dell'E-Prix di Londra, ultimo appuntamento della stagione 2023/2024 di Formula E, è per le 18, dove verrà assegnato il decimo titolo della storia della categoria (al nono pilota diverso), e il quarto titolo mondiale. Tra Wehrlein, Evans e Cassidy ci sono appena quattro punti.

Alfredo Cirelli