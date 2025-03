MotoGP | GP Argentina: info e orari del weekend di Termas de Río Hondo

Secondo appuntamento stagionale per la MotoGP, che atterra in Sud America in occasione del Gran Premio di Argentina e che tornerà a correre sul circuito di Termas de Río Hondo dopo un anno, vista la cancellazione dell'appuntamento nel 2024.

Sfida aperta in Argentina tra Márquez e il resto della griglia

Dopo l'inizio di stagione col botto di cui è stato protagonista Marc Márquez in Thailandia, che ha portato a casa la pole position e la vittoria in entrambe le gare del weekend, c'è da chiedersi se il pilota spagnolo di casa Ducati Lenovo sarà di replicare il risultato thailandese. Certamente i presupposti perchè questo avvenga ci sono tutti, considerato che Márquez detiene il primato di pilota con più vittorie sul circuito argentino con tre trionfi, nonchè il maggior numero di pole position - cinque - e il record sul giro in qualifica di 1:37.683.

A candidarsi tra i possibili rivali per il #93 c'è sicuramente il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, che dopo un primo weekend di stagione scandito da scelte sbagliate della gomma, ma concluso sempre a podio, vuole certamente tornare a competere per la vittoria. Chi in Argentina ha già vinto è invece Marco Bezzecchi, che affronterà per la prima volta il tracciato sudamericano in sella ad una Aprilia e non più ad una Ducati, come era stato nel 2023. Sarà ancora lui il principale portabandiera della casa di Noale, vista l'assenza del campione del mondo in carica Jorge Martín per riprendersi dall'infortunio, affiancato però da un ottimo Ai Ogura, che nel corso della gara in Thailandia si è dimostrato essere una risorsa preziosa per il team italiano.

Ancora incerta la situazione in KTM, con Pedro Acosta che ha concluso la Gara Sprint in Thailandia a ridosso delle posizioni di testa, ma è stato protagonista di una caduta nel corso della domenica, portando così Brad Binder ed Enea Bastianini ad essere gli unici piloti del team austriaco a concludere in Top 10, con Maverick Viñales solo in 16esima piazza. L'Argentina sarà terreno di prova anche per Yamaha, che con Fabio Quartararo non è riuscita a portare a casa i risultati sperati nel corso del passato weekend e che proverà a ripartire da questa gara per cercare di avvicinarsi alle posizioni di vertice, forte anche dell'aiuto di Miguel Oliveira e Jack Miller del team Prima Pramac Yamaha.

Il circuito di Termas de Río Hondo

Credits: MotoGP

Lunghezza: 4,81km

Curve: 14 (9 a destra e 5 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 1km

Distanza gara Moto3: 18 giri (86,51km)

Distanza gara Moto2: 21 giri (100,93km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 12 giri (57,672km)

Distanza gara MotoGP: 25 giri (120,15km)

MotoGP | GP Argentina: gli orari del weekend

In occasione dell'appuntamento in Argentina sarà possibile vedere tutte le sessioni e le gare in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208), mentre in chiaro saranno trasmesse in tempo reale le Qualifiche di tutte le classi su TV8, con le gare della domenica in replica.

Ricordiamo poi che LiveGP.it sarà in diretta sulle sue piattaforme social per seguire e commentare il Gran Premio d'Argentina 2025: di seguito ecco gli orari completi del weekend:

Giovedì 13 marzo

16:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 14 marzo

13:00 | Moto3 FP1

13:50 | Moto2 FP1

14:45 | MotoGP FP1

17:15 | Moto3 Practice

18:05 | Moto2 Practice

19:00 | MotoGP Practice

Sabato 15 marzo

12:40 | Moto3 FP2

13:25 | Moto2 FP2

14:10 | MotoGP FP2

14:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

16:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

17:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

19:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 16 marzo

14:40 | WUP MotoGP

16:00 | Gara Moto3 (differita su TV8 alle 18:35)

17:15 | Gara Moto2 (differita su TV8 alle 19:50)

19:00 | Gara MotoGP (differita su TV8 alle 21:35)

Valentina Bossi

