Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 25/26 ottobre
Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming
Protagonista l'Italia con l'ultimo ACI Racing weekend di Monza con l'epilogo del Campionato Italiano GT Sprint, dell'E4 Championship, della FRECA e della Porsche Carrera Cup Italia
Le dirette di sabato 25 ottobre
11.45 | E4 Championship - Monza race-1
12.45 | FRECA - Monza race-1
13.45 | Campionato Italiano GT Cup - Monza race-1
16.05 | Campionato Italiano GT - Monza race-1
Le dirette di sabato 26 ottobre
9.25 | E4 Championship - Monza race-2
10.25 | Campionato Italiano GT Cup - Monza race-2
13.25 | Campionato Italiano GT Cup - Monza race-2
14.45 | FRECA - Monza race-2
15.45 | E4 Championship - Monza race-3