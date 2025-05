CLX Motorsport si conferma nella Michelin Le Mans Cup | A Ruota Libera

Alvise Rodella/Alexandre Pierre Provost #87 hanno vinto a Le Castellet il secondo appuntamento della Michelin Le Mans Cup 2025, campionato protagonista di una nuova puntata di ‘A Ruota Libera’. CLX Motorsport firma la seconda doppietta in altrettante prove, mentre l'Aston Martin torna a festeggiare in GT3 con Phillip Sager/Roy van der Steur e Code Racing Development.

CLX Motorsport domina a Le Castellet

L'italiano ed il francese autore della pole-position hanno dominato l'evento nonostante una serie di bandiere gialle che hanno segnato la prova. L'auto #87 CLX Motorsport ha preceduto all'arrivo la Ligier #97 gemella di Cédric Oltremare/David Droux, vincitori a Barcellona ed abili nell'ultimo giro ad infilare Miklas Born/Bence Valint (Reiter Engineering Ligier #25).

CLX Motorsport ha fatto la differenza imponendosi senza problemi, una superiorità notevole che il giorno seguente si è concretizzata anche durante la 4h valida per l'European Le Mans Series.

Charles Roussanne/Luciano Morano (Forestier Racing by VPS Ligier #92) chiudono la Top4 overall, mentre in LMP3 PRO Am è da rimarcare il trionfo di Julien Lemoine/Paul Trojani (ANS Motorsport Ligier #84) davanti a Eric De Doncker/Guillian Henrion (Motorsport98 Ligier #98) e Stefan Aust/Felipe Laser (Rinaldi Racing Ligier #71).

Chi ha sbagliato meno ha vinto invece in GT3, classe segnata dalle infinite penalità che hanno colpito quasi tutti i protagonisti. Phillip Sager/Roy van der Steur e Code Racing Development hanno avuto la meglio, la compagine francese ha ottenuto la prima gioia nella Michelin Le Mans Cup con Aston Martin dopo una bella rimonta ai danni della Ferrari 296 GT3 #17 Kessel Racing di Andrea Belicchi.

Il compagno di squadra di Lorenzo Innocenti, autore della pole, ha preceduto il binomio composto da Alessandro Cozzi/Eliseo Donno (AF Corse Ferrari #51) e la Porsche 922 GT3-R #83 Iron Dames, in difficoltà dopo due pesanti penalità.

Next round della Michelin Le Mans Cup a Le Mans con 60 auto attese per una nuova edizione della ‘Road To Le Mans’.

Ferrari al top in Australia

Ferrari ha vinto nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Brands Hatch, ma si è imposta anche nel GTWC Australia in entrambi gli eventi del secondo round di Sydney.

Elliott Schutte e Janox Evans, dopo l'affermazione nella race-1 di Phillip Island, hanno fatto la differenza nella terza e nella quarta tappa dell'anno controllando la scena dal primo all'ultimo giro.

Thomas Randle /Marcel Zalloua (Geyer Valmont Racing/Tigani Motorsport #44) e Jayden Ojeda /Paul Lucchitti (Realta/Tigani Motorsport Mercedes #66) hanno completato nell'ordine il podio di race-1, mentre la domenica si sono inseriti nella Top3 Ryan Wood/Steve Brooks (Wolfbrook/Team MPC Audi #88) e Broc Feeney/Brad Schumacher (Kelso Electrical/Team MPC Audi #888).

Prossima tappa a fine mese in Queensland.

Credits. GTWC Australia

SUPER GT, weekend dei ritorni al Fuji!

Il 4 maggio al Fuji Speedway si è segnata una pagina importante della storia del SUPER GT. Il secondo round ha infatti premiato Hiroaki Ishiura/Toshiki Oyu, la coppia ha regalato la prima affermazione al Team Cerumo da ben sei anni.

KeePer CERUMO GR Supra ha concretizzato la pole nel primo sigillo del 2025 davanti ai campioni in carica e vincitori dell'opening round di Okayama Sho Tsuboi/ Kenta Yamashita (au TOM’S GR Supra #1).

Toyota GR ha monopolizzato ancora una volta la scena come accaduto qualche settimana fa, Honda ha dovuto accontentarsi della terza moneta finale con Naoki Yamamoto/ Tadasuke Makino (STANLEY CIVIC TYPE R-GT #100).

Anche in GT300 è accaduto un fatto significativo, Ferrari non vinceva infatti dal lontano 2009. Yoshiaki Katayama/ Roberto Merhi Muntan (UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI) hanno beffato nell'ultimo giro la Subaru #61 di Takuto Iguchi/ Hideki Yamauchi, leader della corsa nel corso dell'ultimo passaggio.

La Subaru aveva ereditato il primato da Tomonobu Fujii /Charlie Fagg (D’Station Racing Aston Martin), costretti ad una sosta extra per poter arrivare al traguardo dopo tre intense ore d'azione all'interno del fine settimana in cui il Giappone celebra la Golden Week.

Prossima tappa a Sepang a fine giugno.

Nella prossima puntata…

Spazio all'America con l'IMSA Michelin Pilot Challenge con la tappa di Laguna Seca insieme all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed all'Asia con il secondo round del GT World Challenge Asia Powered by AWS da Mandalika in Indonesia. L'attenzione sarà ovviamente anche su Spa-Francorchamps con il terzo atto del FIA World Endurance Championship.

Luca Pellegrini - Da Le Castellet