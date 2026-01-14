UAE4 Series | Si inaugura ad Abu Dhabi la stagione: calendario e piloti al via

La stagione invernale delle categorie formula in medio oriente è ormai ai blocchi di partenza: tra i campionati che prenderanno il via questo weekend sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi ci sarà anche la nuova UAE4 Series, erede della Formula 4 Middle East, senza più il patrocinio della FIA, che si presenta con una nuova identità, pur mantenendo intatte le location e il format.

Storia, format e albo d’oro della serie

Il campionato, organizzato da Top Speed insieme alla Formula Regional Middle East, si tiene ogni anno dal 2016/17 (quando si chiamava Formula 4 UAE) durante il periodo invernale e rappresenta un ottimo terreno d’addestramento per i giovani piloti che andranno poi ad affrontare le serie nazionali in Europa e America. L’ultima stagione ha visto il trionfo del piemontese Emanuele Olivieri con R-ace GP in una serie che si è rivelata storicamente fortunata per i colori italiani.

Infatti dal 2019 al 2021 hanno vinto anche Matteo Nannini, Francesco Pizzi ed Enzo Trulli, unendosi ad un’albo d’oro che comprende anche i nomi di Charlie Weerts (2017-18), Charlie Wurz (2022), James Wharton (2023) e Freddie Slater (2024). I piloti si misureranno a bordo delle monoposto Tatuus T-421, che monteranno un motore da 1.4 litri preparato da Abarth insieme ad Autotecnica e le gomme Pirelli, che rappresentano una importante novità dopo la fine del rapporto con Giti che ha fornito gli pneumatici fino all’anno scorso.

Per quanto riguarda il calendario, ci saranno meno gare rispetto al passato: si correrà sempre ad Abu Dhabi, Dubai e Lusail, ma il numero di round scende da cinque a quattro, con il circuito di Yas Marina che ospiterà “solo” le prime due tappe della serie per il 17-18 gennaio e il 24-25 gennaio. Dopo di che si andrà alla volta dell’Autodromo di Dubai per il 31 gennaio/1 febbraio per poi concludere in Qatar con il round finale del 12/13 febbraio. Confermato il format da tre gare con la prima e la terza gara che vedranno l’ordine di partenza deciso dalle due rispettive sessioni di qualifiche mentre lo schieramento della seconda vedrà l’inversione dei primi 10 classificati di gara 1.

Calendario UAE4 Series 2026

Abu Dhabi: 17-18 gennaio Abu Dhabi: 24-25 gennaio Dubai: 31 gennaio-1 febbraio Lusail: 12-13 febbraio

Credits: FORMULA MIDDLE EAST

I probabili protagonisti: Maccagnani il più atteso tra gli italiani

Tra i 39 piloti attesi ad Abu Dhabi ci saranno tre italiani: il più atteso nel movimento tricolore sarà senza dubbio Niccolò Maccagnani, il giovane talento romano della Ferrari Driver Academy che aveva debuttato su monoposto con Prema lo scorso anno a Misano nel round conclusivo della Formula 4 italiana. Egli si cimenterà nella serie Middle East con i colori della satellite Mumbai Falcons Racing Limited prima di affrontare la sua prima stagione completa nella serie tricolore. La squadra veneta schiererà sette vetture con il talentuoso ucraino Oleksandr Bondarev (junior Williams e decimo nella F4 Italia 2025 con una vittoria ad Imola), il campione della Formula Trophy 2025 Alp Alksoy e il debuttante cinese Kingsley Zheng iscritti con Mumbai Falcons mentre Christian Costoya, Payton Wescott e David Cosma-Cristofor gareggeranno sotto il nome Prema.

Insieme a Niccolò vedremo in griglia anche Iacopo Martinese con PHM Racing (al debutto su monoposto dopo il quinto posto nella WSK Super Masters Series categoria OK) ed Edoardo Iacobucci con Yas Heat Racing (ritorna in medio oriente dopo il 30° posto di classifica nel Formula Trophy 2025). Il primo avrà come compagni di squadra il russo Platon Kostin e l’austriaca Emma Felbermayer (vincitrice della gara di F1 Academy a Montréal), mentre il secondo condividerà i box con i piloti locali Adam Al Azhari, Zakaria Doleh e il libanese Charbel Abi Gebrayel. A rappresentare il tricolore troveremo anche Trident che per questa serie schiererà tre vetture affidate a Bernardo “Beco” Bernoldi, figlio d’arte dell’ex pilota brasiliano F1 Enrique, Florentin Hattemer e Dominik Simek.

Credits: FORMULA MIDDLE EAST

Da segnalare anche la presenza di due talentuosi piloti del Mercedes Junior Team nella R-ace GP: di essi quello più seguito sarà Andy Consani, che dopo il debutto nella F4 francese con pole position ha poi gareggiato anche in Italia e in Euro4 accumulando tanta esperienza in vista del suo impegno in Medio Oriente e della sua prima stagione completa nella F4 italiana. Da non sottovalutare neanche il giovanissimo Kenzo Craige, britannico seguito da Lewis Hamilton che ha vinto la Champions of Future di karting nella categoria OK e sarà atteso al suo debutto assoluto su monoposto. Entrambi 15enni, proveranno a lottare per posizioni di rilievo confrontandosi con i loro compagni Elia Weiss, Emily Cotty e Tomika Gender. Da non sottovalutare anche Scott Kin Lindblom, giovane svedese del Red Bull Junior Team che gareggerà con Hitech (affiancato da Theo Palmer) e proseguirà la sua stagione nella F4 britannica.

Credits: FORMULA MIDDLE EAST

Gli orari e dove vedere le sessioni

Nella giornata di sabato avremo le due sessioni di qualifiche che verranno disputate rispettivamente alle ore 13:10 e 13:30 locali con Gara 1 che scatterà alle 16:45 (ore 13:45 in Italia), mentre gara 2 e gara 3 verranno disputate domenica rispettivamente alle ore 10:25 e 14:20 (in Italia saranno le 7:25 e 11:20). Tutte le sessioni di qualifiche e gare saranno trasmesse in diretta gratuitamente sul nuovo canale YouTube della UAE4 Series.

Andrea Mattavelli