Dakar 2026 | Moto, Stage 12: Brabec vince e allunga in classifica

Ricky Brabec porta a casa la vittoria nello Stage 12 della Dakar 2026 e vede la vittoria finale. Il pilota Honda ha infatti 3’20 di vantaggio sulla KTM di Luciano Benavides quando ormai manca soltanto una tappa alla fine.

Brabec vede la vittoria finale

La Dakar Rally 2026 si avvicina alla fine e Ricky Brabec è ormai ad un passo dalla vittoria. Il pilota Honda ha infatti conquistato il successo nello Stage 12, penultima tappa di questa edizione che vedeva 311 chilometri di speciale tra Al Henakiyah e Yanbu, battendo Luciano Benavides di 3’20’’. Il distacco tra i due contendenti per la vittoria finale era di soli 21 secondi, ma Brabec è stato bravo ad impostare una strategia aggressiva, in quanto l’americano ha “ceduto" il successo nello Stage precedente proprio a Benavides per avere un vantaggio nella partenza di oggi. Il pilota Honda, scattato dalla sesta.

Posizione è riuscito a prendere il comando della tappa dopo il chilometro 94, incrementando da quel momento in poi il suo vantaggio su Benavides fino ai 3’20’’ totali nella classifica generale. Un margine sicuramente rassicurante in vista dell’ultima tappa di domani, che vede la speciale coprire soltanto 109 chilometri di distanza, rendendo molto scarse le possibilità dell’argentino di recuperare. Col la vittoria di oggi Brabec conquista il suo tredicesimo successo di tappa in carriera nella Dakar, nonché il 120esimo per Honda.

Sanders e van Beveren si giocano il quinto posto

Dietro ai due inseguitori invece ci troviamo di fronte ad un divario importante, perché Tosha Shareina dopo la tappa di oggi paga un pesante distacco di 12’58’’, consolidandolo al terzo posto. Saldamente in quarta posizione invece Skyler Howes nonostante il decimo tempo di oggi a 24’24’’ dalla vetta, ma che gli fa comunque guadagnare dieci secondi su Daniel Sanders. Il pilota KTM ricordiamo è stato vittima di un infortunio nello Stage 10 che ha compromesso le sue chance di vittoria in un momento in cui sembrava essere il favorito per il trionfo finale. L’australiano nonostante questo è riuscito a stringere i denti chiudendo la tappa di oggi in quindicesima posizione, anche se il quinto posto nella generale non è per niente assicurato. Alle sue spalle infatti Adrien van Beveren ha ottenuto il quarto posto di tappa a 13’07” da Brabec, portando il suo distacco dall’australiano a circa otto minuti.

Docherty vince ancora in Rally2

Alle spalle di Daniel Sanders invece troviamo i due italiani Tommaso Montanari e Paolo Lucci, rispettivamente in 16esima e 17esima posizione a 36’27’’ e 36’51’’, il che porta Montanari in 21esima posizione e Lucci in 24esima posizione nella generale. Nella classe Rally2 invece arriva l’ottava affermazione per Michael Docherty (oggi quinto), ma il successo di categoria è saldamente nelle mani di Toni Mulec avendo ben 6’12’’ di vantaggio su Preston Campbell. Nella Original by Motul invece i giochi sono pressoché già fatti, in quanto Benjamin Melot ha un vantaggio di 19’32’’ sull’inseguitore Josep Pedrò.

Julian D’Agata