MotoGP | GP Germania: Bezzecchi-Di Giannantonio, errori che costano un podio

In una gara di MotoGP in cui le protagoniste sono state le cadute, curva 1 ha tradito anche Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Gli italiani, entrambi sul podio al momento della caduta, lasciano il Sachsenring con l'amaro in bocca.

Marco Bezzecchi: “Mi stava venendo tutto bene, mi spiace molto”

Nella Sprint Race di ieri, Marco Bezzecchi aveva conquistato il terzo podio consecutivo con Aprilia, dimostrando un ottimo passo gara. Le aspettative per la gara lunga erano quindi alte. Partito dalla terza posizione in griglia, sin dalle prime fasi, l'italiano è parso meno incisivo rispetto a quanto visto nella sprint. Al giro 21, quando cercava di tenere alle sue spalle Alex Marquez, è stato tradito dalla prima curva, finendo a terra mentre si trovava in seconda posizione.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Bezzecchi ha spiegato la dinamica della sua caduta:"Ovviamente c'è stato un errore, se no di solito non cadi. Purtroppo ho frenato un po' troppo dolce e non ho messo la moto in sovrasterzo e lì è una curva che ha una piccola discesina in mezzo, e se non ci arrivi con il dietro leggermente scarico, spesso spinge un po' sul davanti, ed è quello che mi è successo. Peccato perchè ero veloce e onestamente non mi aspettavo di essere così competitivo, ma mi stava venendo tutto bene quindi mi spiace molto".

Una caduta che lascia l'amaro in bocca a Marco Bezzecchi, considerando il passo mostrato nel corso del weekend e il buon feeling trovato anche in condizioni di bagnato. Bezzecchi lascia il Sachsenring con un potenziale podio sfumato, ma con la consapevolezza di star portando avanti un ottimo lavoro con la squadra di Noale e di poter puntare a grandi risultati in questa stagione.

Fabio Di Giannantonio: “É stato un errore veramente piccolo”

Grande peccato anche Fabio Di Giannantonio. Il pilota VR46 era partito da subito forte e puntava al podio, dopo il quarto posto ottenuto nella Sprint Race di ieri. Di Giannatonio si è da subito messo alle spalle di Marc Marquez, provando a ricucire il gap con il leader. Purtroppo curva 1 oggi non ha perdonato nessuno. Il #49 ha perso l'anteriore ed è scivolato nella ghiaia, mettendo così fine alla sua gara. Un weekend che non si chiude nel migliore dei modi per il team VR46 che oggi puntava tutto sul pilota romano, dopo l'infortunio di Franco Morbidelli.

Dopo la gara il romano ha dichiarato: "É stato un errore veramente piccolo, ma è stato un errore. Abbiamo visto in telemetria che ho frenato cinque metri dopo rispetto al giro prima, quindi con due gradi in più perchè la stavo tenendo che ero un po' più veloce, e mi si è chiusa. Peccato perchè stavamo andando veloce, ho fatto una super partenza, mi ero liberato anche un po' del gruppo, ho fatto una bella battaglia con Bezzecchi. Volevo contenere il distacco con Marc [Marquez], non volevo perdere troppo, volevo contenere Bezzecchi dietro che girava come me e quindi non c'era spazio per fare errori e purtroppo l'ho fatto".

Giulia Pea