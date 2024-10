WorldSBK | Test Jerez, Day 1: Bulega riprende da dove aveva lasciato

Con ancora negli occhi il secondo titolo WorldSBK conquistato da Toprak Razgatlıoğlu in Gara 1 Sabato, è già arrivato il 2025. Oggi sono cominciati i test che danno il via alla nuova stagione sul tracciato Ángel Nieto di Jerez de la Frontera. È doppietta Ducati con Nicolò Bulega e Álvaro Bautista, Garrett Gerloff completa la top 3 con Kawasaki.

Doppietta Ducati a Jerez

Non c'è storia nel primo giorno di test sul tracciato di Jerez de la Frontera: Nicolò Bulega è il più veloce della giornata d'apertura con il tempo di 1:38.142, tempo che gli sarebbe valso la pole position nel weekend appena concluso. Il vice-campione del Mondo ha così preceduto il compagno di box Álvaro Bautista, che proprio a Jerez lo scorso anno ha subito un brutto infortunio che ha inficiato la prima parte del suo 2024. Bautista paga comunque oltre un secondo rispetto al giovane compagno di squadra, rimanendo comunque al 2° posto. È doveroso ricordare che Toprak Razgatlıoğlu non prenderà parte a questi test: il turco è tornato in patria per alcuni impegni istituzionali dopo la vittoria del 2° titolo WorldSBK della carriera.

Gerloff debutta in Kawasaki con un 3° posto, prima presa di contatto per Vickers

Come sempre, i test di Jerez de la Frontera sono l'occasione perfetta per vedere i nuovi volti debuttare con le rispettive case. È il caso di Garrett Gerloff, passato dalla BMW M1000RR di Bonovo Action MGM alla Kawasaki di Puccetti Racing, che diventa così struttura di riferimento per quanto riguarda la casa di Akashi. Lo statunitense, 9° nel mondiale 2024, ha fatto segnare il 3° tempo in 1:39.650, solo 4 decimi di secondo più lento di quello fatto segnare da Esteve “Tito” Rabat nel corso della Superpole. Un inizio incoraggiante per Gerloff e Manuel Puccetti. Parlando di MGM, tutto era pronto per il debutto della struttura con Ducati e Scott Redding: l'inglese sarebbe dovuto scendere in pista già oggi, ma a quanto pare BMW ha imposto al #45 di rispettare il contratto con la casa bavarese fino alla fine del 2024. Quarto posto per Honda con Xavi Vierge (1:39.971), che precede un debuttante di lusso come Ryan Vickers. Il pilota inglese, sostituto di Michael Ruben Rinaldi sulla Panigale V4R di Motocorsa Racing, ha preso contatto con la moto di Borgo Panigale dopo gli ultimi anni passati con Yamaha nel BSB. Sesto posto per Tarran Mackenzie, ultimo dei piloti titolari del WorldSBK. È finalmente stata svelata la nuova Bimota KB998 che vedrà Alex Lowes e Axel Bassani scendere in pista nella giornata di domani.

WorldSBK | Test Jerez: i risultati del Day 1

