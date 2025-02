F4 Middle East | Dubai, gare 2-3: doppietta per Powell, Olivieri sempre più leader

Alex Powell vince entrambe le ultime due gare del terzo round della F4 Middle East, sul circuito di Dubai. Per il pilota di R-Ace GP si tratta delle prime due gioie in questo campionato, dopo una serie di problemi che gli avevano azzoppato le prestazioni nei primi due round.

Tanto è stata dominata gara 2, dove Powell ha primeggiato in scioltezza con ampio margine sugli inseguitori, tanto è stata ‘sudata’ gara 3, quando lo statunitense ha avuto la meglio su Kean Nakamura-Berta solo all'ultima curva.

Continua il cammino trionfale, invece, di Emanuele Olivieri che, sebbene non abbia vinto, ha firmato un secondo e un terzo posto. Ora il piemontese di R-Ace GP ha 55 punti di vantaggio su Kean Nakamura-Berta, primo degli inseguitori, e potrebbe vincere il campionato già nel prossimo round di Yas Marina.

Gara 1: Powell guida la doppietta R-Ace GP, che rimonta di Olivieri!

Finalmente in gara 2 Alex Powell riesce ad ottenere la sua prima vittoria in questo campionato. Partito secondo alle spalle di Fu Yuhao, il pilota giamaicano-statunitense ha preso subito il comando della corsa, andando in fuga e chiudendo la corsa con un vantaggio di quasi 7 secondi sugli inseguitori.

Alle sue spalle chiude un fenomenale Emanuele Olivieri, scattato decimo a causa dell'inversione di griglia dopo il successo di ieri. Il pilota astigiano ha compiuto un'ottima rimonta, andando ad aumentare il suo vantaggio in classifica nei confronti dei principali rivali per il campionato. Terzo è Kean Nakamura Berta, che nell'ultimo giro ha superato il suo compagno di squadra in Mumbai Falcons Tomass Stolcermanis per l'ultimo gradino del podio, e precedendo anche l'altra vettura Mumbai Falcons di Salim Hanna, vincitore tra i rookie.

Chiudono la zona punti OIeksandr Savinkov (R-Ace GP), Fu Yuhao (XCel Motorsport), Adam Al Azhari (Yas Heat), Sebastian Wheldon (Prema), Bader Al Sulaiti (QMMF), August Raber (Yas Heat) e Taha Hassiba (QMMF). Disastro per le due Prema di Chi Zhenrui e Oleksandr Bondarev, out dopo un contatto quando si trovavano nelle prime posizioni.

Classifica provvisoria dopo gara 2: Olivieri 213, Nakamura-Berta 154, Stolcermanis 123, Powell 105, Francot 82.

Classifica provvisoria rookie: Chi 161, Hanna 158, Bondarev 128, Heweston 103, Cosma 90.

Classifica di gara 2 del round di Dubai della F4 Middle East © getraceresults.com

Gara 3: Ancora Powell, Olivieri ad un passo dal titolo in F4 Middle East

Finale emozionante quello di gara 3, dove Powell e Nakamura-Berta hanno tagliato il traguardo in volata, distanziati di soli 57 millesimi. Nella prima parte di corsa sembrava che l'americano potesse vincere ancora in scioltezza, ma è stato poi ripreso, venendo superato a sei minuti dalla fine. A quel punto era Nakamura-Berta ad avere la vittoria in pugno, ma nel corso dell'ultimo giro ha avuto un taglio di potenza improvviso: Powell l'ha ripreso, e nelle ultime curve hanno messo in scena un bellissimo duello. Alla fine Nakamura-Berta ha spinto fuori nell'ultima curva Powell, il quale ha però tenuto giù il piede, chiudendo per primo sotto la bandiera a scacchi davanti all'inglese, apparso molto deluso nelle interviste post gara.

Dietro di loro si inserito ancora sul podio Olivieri. L'italiano, che montava gomme usate, è stato passato al via da Nakamura-Berta e non ha mai avuto il passo per lottare per la vittoria, dovendosi difendere da Reno Francot (Akcel GP). Comunque, con 55 punti di vantaggio vede il titolo, che potrebbe arrivare già nel corso del penultimo round di Yas Marina.

Quinto è Salim Hanna, che vince ancora nella classifica rookie precedendo il suo compagno di squadra Stolcermanis e le due Prema di Wheldon e Bondarev. A punti anche Tiago Rodrigues (Evans GP), Adam Al Azhari (Yas Heat), Arjun Cheeda (Mumbai Falcons) e Chi Zhenrui (Prema).

Classifica dopo gara 3: Olivieri 231, Nakamura-Berta 176, Powell 135, Stolcermanis 133, Francot 97

Classifica rookie: Hanna 188, Chi 170, Bondarev 150, Heweston 111, Cosma 105.

Risultati di gara 3 del round di Dubai della F4 Middle East © getraceresults.com

Il prossimo appuntamento della F4 Middle East sarà la settimana prossima per il quarto round, che si disputerà sul circuito di Yas Marina.

Alfredo Cirelli