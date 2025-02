F4 Middle East | Dubai, gara 1: Olivieri conquista un’altra vittoria

Il terzo round della Formula 4 Middle East 2025 presso il Dubai Autodrome inizia con Emanuele Olivieri sul gradino più alto del podio. Il giovane piemontese di R-ace GP ha conquistato la sua quinta vittoria stagionale dopo un lungo duello con Tomass Stolcermanis (Mumbai Falcons) in una gara 1 condizionata dalle Safety Car e da una bandiera rossa chiamata al penultimo giro per un spaventoso incidente nelle retrovie.

Olivieri piega Stolcermanis dopo una lunga lotta

Il pilota italiano, partito dalla pole position, ha dovuto desistere a Stolcermanis, abile in meno di un giro a portarsi da terzo a primo dopo una partenza perfetta. I tentativi di contrattacco di Olivieri sono stati fermati dalle due chiamate della SC. La prima è entrata per un contatto al secondo giro che ha portato al ritiro Sebastian Wheldon e Abdullah Kamel, mentre la seconda è stata necessaria per rimuovere l'auto di August Raber.

Solo negli ultimi minuti, con un abile incrocio di traiettorie tra curva 1 e curva 2, Emanuele Olivieri è riuscito a rimettere la sua vettura davanti a quella del lettone, una mossa decisiva nell'economia della competizione. Tomass Stolcermanis si è dovuto dunque accontentare della seconda posizione, finendo ampiamente davanti ai suoi compagni di squadra con Kean-Nakamura Berta sul podio e Salim Hanna primo dei rookie.

Powell crolla in P9, Yuhao in pole per gara 2

In quinta posizione abbiamo il cinese con licenza italiana Chin Zenhui (Prema Racing) davanti a Adam Al Azhari (Yas Heat Racing Academy), poi seguono a breve distanza Oleksandr Savinkov (R-ace GP) e Oleksandr Bondarev (Prema Racing). Male invece la gara di Alex Powell (R-ace GP) che, partito dalla prima fila, ha patito più di tutti i primi minuti con tanta sabbia in pista riportata dal vento.

Fu Yuhao (Xcel Motorsport) chiude decimo e conquista la Reverse Pole per gara 2 spuntandola sui piloti Evans GP Martin Molnar e Tiago Rodrigues, che completano la zona punti. Il tutto prima della bandiera rossa, necessaria dopo l'impatto di Wang Yazhe nel rettilineo opposto a quello di partenza. Il pilota asiatico è letteralmente decollato costringendo la direzione gara a concludere prematuramente la prova con un giro d'anticipo.

Domani race-2 e race-3 in quel di Dubai prima dei due eventi riservati alla Formula Regional Middle East.

F4 Middle East | Dubai, le classifiche di gara 1

Credits: F4 Middle East

Andrea Mattavelli