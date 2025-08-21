Moto2 e Moto3 | GP Ungheria: sfide mondiali e voglia di riscatto

Non c'è tempo per riposare: il Motomondiale è già pronto a tornare in pista. Dopo il weekend in Austria, il paddock si sposta in Ungheria per un appuntamento storico, per la prima volta si corre sul tracciato di Balaton Park. Una pista inedita sulla quale poche settimane fa ha debuttato la Superbike. I leader di Moto2 e Moto3 arrivano a questo round in cerca di riscatto dopo il difficile Gran Premio d'Austria, ma alle loro spalle gli inseguitori sono pronti ad approfittarne.

Moto2 | González a caccia di rivincita

Il Motomondiale approda per la prima volta sul tracciato di Balaton Park, in un debutto storico che segue quello della WorldSBK. Non ci sono quindi certezze su chi potrà imporsi su questo circuito inedito. Manuel González arriva in Ungheria in cerca di riscatto, dopo il deludente Gran Premio d'Austria. Un problema alla sua moto lo ha costretto al ritiro, collezionando così zero punti. I punti persi in ottica mondiale sono, però, solo 6, complice il weekend difficile di Aron Canet. Il pilota spagnolo, in affanno sin dal venerdì, non è riuscito a sfruttare l'occasione per ricucire il gap con González. Nelle prossime gare dovrà ritrovare ritmo se non vuole perdere terreno dalla vetta e dietro di lui gli avversari non si arrendono.

Chi ha sfruttato l'occasione, infatti, è stato Diogo Moreira. Il brasiliano del team Italtrans ha trionfato per la seconda volta questa stagione, riportandosi in scia di Manuel González. Ora terzo nella classifica mondiale, può sognare in grande e puntare al salto in MotoGP da campione della classe intermedia.

Il Gran Premio d'Austria ha segnato il ritorno degli italiani nelle posizioni che contano. Celestino Vietti ha portato a casa il secondo podio stagionale, in una gara in cui avrebbe forse potuto ottenere anche di più, ma è stato frenato da un long lap penalty. Tony Arbolino, quinto, ha dimostrato di nuovo un buon ritmo, mostrandosi competitivo. Per entrambi sarà importante trovare continuità per rilanciarsi in questo mondiale.

Moto3 | Rueda al comando, Piqueras si rilancia

Josè Antonio Rueda mantiene la sua leadership nel mondiale, nonostante le difficoltà affrontate in Austria, ma ha ora 71 punti di vantaggio. É tornato invece a brillare Ángel Piqueras. Protagonista di un weekend impeccabile, lo spagnolo è salito di nuovo sul gradino più alto del podio. Una vittoria che vale più dei 25 punti conquistati: un trionfo che ridà fiducia dopo un periodo complicato. Il pilota MT Helmets in Ungheria dovrà mostrarsi di nuovo competitivo se vuole continuare a mettere pressione al #99.

Credits: MotoGP

La sfida per il terzo posto nel mondiale Moto3 è più aperta che mai. David Muñoz, Maximo Quiles e Alvaro Carpe si trovano a pari punti e la lotta si prospetta infuocata. Da una parte Muñoz, che dopo un inizio complicato è in crescita, anche se non mancano le polemiche. Dall'altra due rookie che stanno mettendo in pista talento e ambizione, e saranno tra i protagonisti indiscussi di questa fase finale di campionato. Continuano però a mancare gli italiani nelle posizioni di testa. Servirà un cambio di marcia per tornare tra i protagonisti del mondiale.

Moto2 e Moto3 | Gli orari del weekend

Venerdì 22 agosto

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 23 agosto

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

12:50 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

13:45 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 24 agosto

11:00 | Moto3 - Gara (Differita su TV8 ore 14:05)

12:15 | Moto2 - Gara (Differita su TV8 ore 15:20)

Giulia Pea