MotoGP | GP Italia, Practice: svetta Viñales, ma le Ducati sono lì

Il venerdì del GP d'Italia si chiude in maniera inaspettata in MotoGP: al termine delle Prove Ufficiali, infatti, il più veloce è Maverick Viñales, che precede la coppia di Ducati ufficiali, con Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez. Bene anche Marco Bezzecchi, sesto.

Fulmine Viñales, ma le Ducati non mollano

Tra le colline del Mugello, la prima giornata va in archivio con un incredibile Maverick Viñales a fare la voce grossa: il suo crono di 1:44.634 è infatti il migliore delle Practice del GP d'Italia, che definiscono l'accesso diretto al Q2 di domani.

Come detto, alle sue spalle troviamo la coppia ufficiale ‘Made in Borgo Panigale’, con Francesco Bagnaia che chiude il venerdì con il tempo di 1:44.744 e precede di soli 44 millesimi il compagno di squadra Marc Marquez, terzo (1:44.780). Vicino, anzi vicinissimo, anche Alex Marquez, quarto con il crono di 1:44.787, praticamente appaiato al fratello. Chiude la top5 Fabio Quartararo, quinto in 1:44.945 nonostante una brutta caduta nel corso della sessione, che lo ha lasciato dolorante alla spalla.

Buona sesta piazza per Marco Bezzecchi, autore di un 1:44.995, solamente 5 centesimi più lento della Yamaha di Quartararo, che conferma il suo buono stato di forma dopo il primato del mattino nelle FP1. Dietro lui troviamo un'altra Yamaha, quella di Alex Rins, settimo e primo pilota a non scendere sotto il muro dell'1:45 (1:45.084), marcato stretto da Pedro Acosta, ottavo a soli 17 millesimi dal connazionale (1:45.100). Chiudono la top10 i due portacolori del team VR46, ultimi ammessi direttamente al Q2 di domani, con Franco Morbidelli, nono in 1:45.144, che precede il compagno Fabio Di Giannantonio, decimo in 1:45.279.

Morbidelli out per un soffio, Bastianini in difficoltà

Niente da fare, invece, per Miguel Oliveira, il cui crono di 1:45.404 gli vale l'undicesima piazza ed è così fuori dal Q2. Destino simile anche per Enea Bastianini, solamente un millesimo più lento del portoghese, e Jack Miller, che chiudono il venerdì del Mugello rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione e saranno dunque costretti a passare dal Q1.

Sessione complicata anche per Fermin Aldeguer, quindicesimo, che precede il gruppetto di Honda, con Joan Mir, solamente sedicesimo, che precede il collega di LCR Johann Zarco, diciassettesimo. Non va meglio a Takaaki Nakagami [chiamato a sostituire l'infortunato Marini, ndr], ventesimo, e al rookie Somkiat Chantra, addirittura ventesimo.

MotoGP | I risultati delle Practice

I risultati delle Practice di MotoGP | Credits: MotoTiming Live

Giorgia Guarnieri

