MotoGP | GP Italia, FP1: Bezzecchi e Acosta davanti a tutti

Il weekend di gara della MotoGP al Mugello è iniziato sotto il segno di Marco Bezzecchi e di Pedro Acosta: il due piloti di Aprilia e KTM hanno chiuso con lo stesso miglior tempo al millesimo le FP1 del GP Italia. Subito dietro Brad Binder.

Bezzecchi e Acosta svettano, ma occhio a Marquez

Anche se è ancora troppo presto per fare un pronostico delle forze in campo, Marco Bezzecchi ha certamente sentito l’aria di casa e il calore dei tifosi. Dopo aver portato la moto di Noale nelle prime posizioni, il pilota di Rimini ha montato gomme nuove nell’ultimo stint per firmare un 1:46.199 per portarlo in testa alla classifica. Un inizio che darà certamente fiducia agli uomini Aprilia per provare a portarsi a casa un risultato di rilievo nel fine settimana in Toscana. Stesso discorso per KTM e Pedro Acosta, con lo spagnolo che ha firmato lo stesso identico tempo e si è portato davanti a Brad Binder.

Buono dunque anche l’avvio di weekend per il classe 2004 di Mazarrón, che precede il suo compagno Binder di pochi millesimi. Sempre alla ricerca del suo primo podio con il team factory della casa austriaca, Acosta ha cercato già da questa sessione il limite sulla sua RC16, effettuando vari lunghi alla San Donato (curva 1) e alla Bucine (14). Quarto tempo invece per un Marc Marquez che, nonostante non abbia cercato il tempo negli ultimi minuti della FP1, rimane ancora il riferimento per il weekend data la sua velocità e la sua costanza di rendimento nelle prime simulazioni di passo gara effettuate nella mattinata.

Quartararo sesto, inizio in salita per Bagnaia

Nella top 5 c'è anche Fabio Di Giannantonio con la GP25 del team VR46, subito dietro Yamaha con un Fabio Quartararo che vorrà puntare a sfruttare un circuito storicamente favorevole alla M1 per via delle sue curve. Settimo posto per Maverick Viñales sulla KTM del team Tech 3, a seguire Francesco Bagnaia che si è trovato invece in difficoltà con la sua Ducati: il comportamento della moto e gli errori mentre cercava di spingere sono sintomo di un setup e di una fiducia ancora da trovare per il pilota torinese in quello che sarà un weekend cruciale per la sua stagione.

Non in luce nemmeno un Alex Marquez che non con la GP24 del team Gresini non è andato oltre il nono tempo in questa prima sessione di prove, da dietro Johann Zarco completa la top 10 con la Honda del team LCR. A seguire un terzetto di Yamaha con Jack Miller (Pramac) davanti ad Alex Rins e a Miguel Oliveira, 14° e 16° tempo invece per Franco Morbidelli (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (KTM Tech3). In mezzo, un Ai Ogura atteso al suo ritorno in pista sulla Aprilia del team Trackhouse mentre il suo compagno Raul Fernandez (19°) è autore dell’unica caduta della sessione con una scivolata all’Arrabbiata 1.

MotoGP | GP Italia: i risultati delle FP1

Credits: motogp.com

Andrea Mattavelli