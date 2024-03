F1 | GP Bahrain: Verstappen domina la prima. Sainz a podio

La stagione 2024 di Formula 1 si apre così come si era chiusa lo scorso anno con Max Verstappen a dominare il GP Bahrain precedendo la vettura gemella di Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz. Termina in P4 Charles Leclerc, scattato dalla prima fila, condizionato da un problema ai freni davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris.

SEMPRE E SOLO MAX

Il 2024 della Formula 1 si apre nel segno di Max Verstappen che, trionfando a Sakhir, conquista il primo Gran Premio stagionale. Per l'olandese le difficoltà, se così si può dire, sono arrivate solamente allo start, dove il Campione del Mondo ha dovuto gestire gli attacchi di Charles Leclerc che scattava al suo fianco. Respinti gli assalti del monegasco, la gara di Verstappen è stata in totale gestione della vettura e delle gomme, con l'olandese a chiudere in solitaria davanti al compagno di squadra Perez, bravo a chiudere dietro all'imprendibile teammate nonostante la P5 dalla quale partiva.

FERRARI SUL PODIO

Buona anche la gara della Ferrari che ha chiuso sul podio con Carlos Sainz, bravo ad approfittare sia della strategia, sia di un passo di gran lunga migliore del compagno di squadra Leclerc, al traguardo 4°. Che la gara per il monegasco non sarebbe stata una passeggiata, lo si era già intuito nelle fasi successive allo start con Leclerc autore di numerosi passaggi in più di un'occasione. In P5 troviamo la Mercedes di George Russell che, dopo essere scattato dalla seconda fila, ha approfittato dei guai accusati dalla Ferrari, salvo poi non reggere il passo una volta montate le gomme dure, rivelatesi particolarmente indigeste per la W15. A chiudere la top 10 troviamo Lando Norris (6°), Lewis Hamilton (7°), Oscar Piastri (8°), Fernando Alonso (9°) e Lance Stroll (10°).

DELUSIONE ALPINE

A ridosso della zona punti hanno ben figurato la Sauber di Guanyu Zhou (11°) e la Haas di Kevin Magnussen (12°) che hanno chiuso davanti alle due Racing Bulls di Daniel Ricciardo (13°) e Yuki Tsunoda (14°), venute un pò meno sulla distanza gara dopo le ottime premesse mostrate nel corso dei test e delle libere. Dietro alla Williams di Alexander Albon (15°), uno dei delusi di giornata, Nico Hulkenberg (16°), che scattava dalla P10. Deludono all'esordio stagionale le due Alpine di Esteban Ocon (17°) e Pierre Gasly (18°) davanti ai soli Valtteri Bottas (19°) e Logan Sargeant (20°).

Vincenzo Buonpane