WorldSBK | Portimão, Superpole Race: Razgatlıoğlu batte in volata Bulega, Bautista terzo

Sul tracciato di Portimão è Toprak Razgatlıoğlu a portare a casa la vittoria nella Superpole Race di WorldSBK, che taglia il traguardo in prima posizione davanti a Nicolò Bulega in seconda posizione e Álvaro Bautista in terza.

Razgatlıoğlu beffa Bulega in volata, Bautista terzo

Nella prima gara della domenica sulla pista portoghese è ancora una volta Toprak Razgatlıoğlu a imporre il suo ritmo, conquistando la vittoria nella Superpole Race davanti al suo diretto rivale Nicolò Bulega, che invece ha dovuto “accontentarsi” della seconda posizione dopo una rincorsa durata tutta la gara e un duello durato fino all'ultima curva. Chiude il podio un inatteso Álvaro Bautista, che dopo una partenza impeccabile ha concluso la corsa in terza posizione, superando e tenendo dietro di sè Danilo Petrucci, anche lui artefice di un'ottima gara che gli è valsa la quarta posizione sulla griglia di partenza di Gara 2.

Completano la seconda fila in previsione del pomeriggio un ottimo Andrea Locatelli e Sam Lowes, che hanno terminato la Superpole Race rispettivamente in quinta e sesta piazza, attaccati al gruppo del podio ma ancora distanti dal duo di testa. A poca distanza si piazzano invece Michael van der Mark, che ha portato a casa la settima posizione sulla griglia, Xavi Vierge all'ottavo posto e Iker Lecuona al nono, con Remy Gardner che chiude la Top 10 con la decima posizione al traguardo.

Gara insipida per Bassani e Iannone, ancora fatica per Montella

A poca distanza dal gruppo dei primi dieci si piazzano Axel Bassani e Andrea Iannone, che nonostante l'undicesima e la dodicesima posizione sono riusciti a rimanere a ridosso dei tempi dei piloti davanti, sebbene senza guadagnare molte posizioni in previsione della partenza di Gara 2. Dietro di loro un ottimo Alex Lowes, che è stato costretto a rimontare dalle retrovie e che ha concluso in tredicesima posizione. Gara più complicata invece per Yari Montella, che nonostante la partenza dalla dodicesima casella ha concluso solamente in 17esima posizione, venendo scavalcato da diversi piloti in classifica. Davanti a lui si piazzano Dominique Aegerter in 14esima posizione, Scott Redding rilegato in 15esima, che dopo l'incidente di ieri con Bautista non è riuscito a rimontare nel centro del gruppo, e Garlett Gerloff in 16esima.

Credits: WorldSBK

Valentina Bossi

