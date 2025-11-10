McLaren accoglie Matteo De Palo: talento italiano nel programma sviluppo piloti

L’Italia brilla ancora una volta nel panorama del motorsport. Il 18enne Matteo De Palo, originario di Roma, non solo debutterà nel 2026 in Formula 3 nel team Trident Motorsport, ma entrerà ufficialmente a fare parte del programma sviluppo piloti della McLaren, indossando i colori papaya nell’atteso e prestigioso appuntamento di Macao

Dagli esordi in kart al debutto in monoposto

Matteo De Palo ha iniziato la sua carriera nel 2016, distinguendosi nel kart con ottimi risultati nelle categorie Mini, OK-Junior e OK, conquistando risultati di rilievo nella campionato WSK Super Master Series e nel Trofeo FIA Karting Academy. L’approdo nelle monoposto è arrivato nel 2023, con il debutto nel campionato spagnolo di Formula 4 con il team Campos Racing. L’ottima stagione gli ha permesso di ottenere una vittoria e altri tre podi, chiudendo quinto in classifica generale. Ha inoltre partecipato ad alcune gare dei campionati di F4 Italia e Gran Bretagna.

Nel 2024 ha preso parte al campionato Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) conquistando una vittoria e un secondo posto. Nel 2025 si è cimentato nel campionato con il team Trident Motorsport, conquistando quattro vittorie e sette podi, chiudendo al secondo posto nel campionato piloti alle spalle di Freddie Slater.

L'ingresso nel programma McLaren

Il suo ingresso nel programma di McLaren, guidato da Alessandro Alunni Bravi, lo inserisce in un percorso di crescita dedicato ai giovani talenti che ha come obiettivo quello di accompagnare i piloti verso l'approdo alle categorie maggiori come Formula 1, INDYCAR e l’impegno futuro nel World Endurance Championship (WEC), dove McLaren debutterà prossimamente. Il team ha inoltre ringraziato Ugo Ugochukwu, Martinius Stenshorne e Brando Badoer, i quali non proseguiranno con il programma al termine della stagione.

Alessandro Alunni Bravi: “Lieti di accogliere Matteo”

Il McLaren Driver Development Programme è lieto di accogliere Matteo. È un giovane talento molto promettente, che ha mostrato grande crescita, adattabilità e costanza nelle ultime stagioni. Non vediamo l’ora di supportarlo nel suo percorso di sviluppo, sia nella guida che negli aspetti più ampi della carriera da pilota professionista. Ringraziamo inoltre Ugo, Martinius e Brando per il loro contributo a McLaren e auguriamo loro il meglio per il futuro.

Matteo De Palo: “Un grande onore”

Entrare a far parte del McLaren Driver Development Programme è un grande onore. Il team ha una storia straordinaria nella crescita dei giovani talenti, e sono entusiasta di poter migliorare in tutti gli aspetti che riguardano la carriera di un pilota. Ringrazio Zak, Alessandro e tutto il team McLaren. Non vedo l’ora di scendere in pista con i colori papaya.

Greta Carrara