FIA F3 | Matteo De Palo al debutto con Trident nel 2026

I due protagonisti del campionato FRECA di quest'anno si ritroveranno in griglia nella FIA Formula 3 2026 da compagni di squadra. Dopo Freddie Slater, infatti, il team Trident ha ufficializzato l'ingaggio anche di Matteo De Palo, con il pilota italiano che va così a completare una line-up di talento e prospettiva per la prossima stagione del team milanese.

Il salto di qualità di De Palo dopo un 2024 da apprendistato

Per il romano classe 2007 è un debutto nella serie cadetta della F1, atteso dopo gli ottimi risultati ottenuti sin dal suo debutto nelle monoposto: dopo un 2023 concluso al quinto posto della F4 spagnola con una vittoria a Spa sulla vettura del team Campos, il 2024 ha visto Matteo passare alla Regional dove ha raccolto tantissima esperienza prima nella serie Middle East e poi in quella Europe con Saintéloc Racing, finendo il campionato europeo con 29 punti e il 17° posto in classifica.

Con tutti questi chilometri alle spalle, De Palo ha fatto il salto di qualità grazie anche al passaggio alla più competitiva Trident. A 4 gare dalla fine del campionato Formula Regional Europe 2025, condivide proprio con Slater la vetta della classifica piloti con 226 punti a testa, con l'italiano che ha conquistato finora 4 vittorie a Misano, Budapest, Spielberg e Barcellona (clicca QUI per recuperare il recap dell'ultimo weekend), insieme ad altri 4 podi e a 2 pole position.

Credits: ACI Sport

Ricci (Trident): “Un salto importante per Matteo, ha dimostrato di essere competitivo e costante”

Comunque andrà il duello per il titolo FRECA, Matteo e il suo rivale britannico si ritroveranno in F3 da compagni di squadra per una delle coppie di piloti più talentuosi e promettenti schierate da Trident negli ultimi anni. Lo stesso Giacomo Ricci, team manager della struttura milanese, non nasconde la soddisfazione per la promozione di De Palo:

Siamo estremamente orgogliosi di annunciare che Matteo De Palo, attualmente in lotta per il titolo con i colori Trident in Formula Regional, disputerà con i colori di Trident Motorsport il FIA Formula 3 Championship 2026. È per noi un grande motivo di soddisfazione perché, così come era accaduto con Leonardo Fornaroli, anche Matteo proseguirà il suo percorso all’interno di Trident Motorsport. Si tratterà di un salto importante per lui, dato che le vetture sono molto diverse, ma avremo il tempo di prepararlo al meglio. Matteo ha già dimostrato, nel suo secondo anno di Formula Regional, di essere un pilota estremamente competitivo e costante, qualità fondamentali per affrontare il FIA Formula 3 Championship.

Poche parole ma piene di gran soddisfazione quelle di Matteo De Palo, che non vede l'ora di mettersi alla prova e di dimostrare il suo valore con Trident per la prossima stagione:

Sono molto contento di poter continuare la mia collaborazione con Trident Motorsport, che mi accompagnerà nel debutto nel FIA Formula 3 Championship 2026. Sarà una grandissima sfida. Darò il massimo per renderla una stagione indimenticabile.

Andrea Mattavelli