MotoGP | GP Repubblica Ceca, FP1: Márquez comanda in un turno misto

Un ritorno “a metà” per la MotoGP sullo storico tracciato di Brno: la pioggia, caduta nella prima mattinata, ha condizionato tutti i turni. Solo negli ultimi giri i piloti hanno guidato sull'asciutto, anche se con buona parte dell'asfalto ancora umido. Marc Márquez primeggia su Jack Miller e Francesco Bagnaia.

Marc Márquez più forte dei problemi

Nemmeno un problema di natura (probabilmente) elettronica ha fermato Marc Márquez nel primo turno del Gran Premio di Repubblica Ceca. Lo spagnolo non ha fatto nemmeno tempo ad uscire dai box per accorgersi che qualcosa non andasse sulla sua Desmosedici GP25. Tornato a piedi ai box, Márquez ha perso quasi metà del turno per lasciar lavorare i propri uomini sulla moto. Tornato in pista, in un giro con le Rain ha capito come quelle coperture fossero ormai obsolete, rientrando per le slick. Il crono fatto segnare al termine del turno è di 1:54.606, il migliore della mattinata in un turno che rimane poco indicativo.

Specialista delle condizioni miste e col futuro in bilico è Jack Miller, il quale ha unito le due cose per convincere Prima Pramac a confermarlo per la prossima stagione. L'australiano porta la M1 in seconda piazza assoluta, mettendosi alle spalle l'ex compagno Francesco Bagnaia. Per il torinese una grande fatica nella seconda metà di pista, quella più bagnata, che lo portano a perdere diverso tempo sulla linea del traguardo. Sono 38 i millesimi che separano il #63 da Miller, entrambi pagano però più di sei decimi da Márquez.

Tanta Italia in top 10, Martín 17°

È un ottimo ritorno quello di Enea Bastianini in sella alla sua KTM, dopo aver dato forfait in Germania a causa di un problema di natura intestinale. Il pilota Tech3 Racing termina la mattinata in 5ª posizione dietro alla Ducati di Álex Márquez, il quale si conferma tra i migliori anche in condizioni miste. Bastianini è di poco la miglior RC16 in pista, davanti al capo-squadra Pedro Acosta. Altri due italiani in top 10 sono Marco Bezzecchi e Luca Marini, rispettivamente al 7° e 8° posto nonostante Bez sia stato vittima di una caduta nelle prime fasi del turno quando la pista era ancora bagnata. Álex Rins e la wildcard Takaaki Nakagami chiudono i migliori 10.

Senza dubbio il più atteso in pista del weekend è Jorge Martín: il campione del mondo, riappacificatosi con Aprilia Racing, è tornato per il primo turno ufficiale dalla gara di Lusail conclusa con il terribile incidente che lo ha tenuto ai box fino ad oggi. Il primo turno della “nuova vita” del #1 è terminato con un 17° posto assoluto con il crono di 1:57.128, a poco più di due secondi e mezzo dalla vetta.

MotoGP | GP Repubblica Ceca: i risultati delle FP1

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Repubblica Ceca: le parole dei piloti alla vigilia di Brno