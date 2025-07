MotoGP | GP Repubblica Ceca: le parole dei piloti alla vigilia di Brno

Nessuna pausa per la MotoGP, pronta all'ultimo sforzo prima della pausa estiva: nel weekend, infatti, si torna subito in pista e lo si farà sullo storico tracciato Brno, che torna ad ospitare il GP della Repubblica Ceca, tornato in calendario dopo ben cinque anni di assenza [l'ultima edizione risale al 2020, ndr]. Nella prima parte della tradizionale conferenza stampa della vigilia, a parlare sono stati Francesco Bagnaia, Brad Binder e Luca Marini.

Pecco Bagnaia, serve un'inversione di marcia

Reduce da una prima parte di stagione all'inseguimento costante del compagno di squadra, Francesco Bagnaia si presenta a Brno consapevole di non aver brillato fin qui, ma ora è pronto a invertire la rotta:

Sicuramente non mi sarei aspettato una stagione così dopo i test, però la stagione non è finita e posso ancora riprendermi. Finora due piloti hanno fatto un lavoro migliore del mio: il mio potenziale era da terzo posto, e infatti ora mi ritrovo in questa posizione. Poi ho capito che dovevo fare un passo indietro, analizzare meglio le cose e cambiare il mio approccio. Ora dobbiamo continuare su questa strada.

Tanta autocritica e altrettanta lucidità nell'analizzare la sua prima metà di stagione, che ‘Pecco’ reputa comunque sufficiente:

Dall'inizio della stagione, per i problemi che siamo riusciti a capire nelle ultime gare, penso di potermi dare un 6. Alcune volte ho lavorato bene, altre sono stato un po' nervoso. Negli ultimi 3 GP abbiamo analizzato e fatto dei passi in avanti rispetto alla prima parte, in cui c'era un po' di confusione, e adesso siamo pronti ad affrontare il lavoro col giusto spirito.

Ora testa a Brno, uno dei circuiti più iconici del Motomondiale, tornato in calendario dopo anni di assenza, per il quale Bagnaia ha solo parole al miele:

È una delle piste più belle, un mix di tanti tracciati. Su alcuni aspetti è simile al Mugello, ma con frenate più forti. Col nuovo asfalto sarà diversa, per certi versi più veloce, e sarà molto divertente. La Ducati era andata bene qui in passato, ad eccezione del 2020, la nostra moto si adatta bene a ogni pista, ma anche le Yamaha saranno competitive qui. Io farò del mio meglio: cerchiamo di lottare per il secondo posto e poi vedremo se potremo lottare anche per la vittoria.

E interrogato sulle piste più “iconiche” che dovrebbero diventare obbligatorie nel calendario del Motomondiale, il ducatista risponde così:

Mugello, Austin, Brno, Sepang, Phillip Island e Assen dovrebbero rimanere. Altri circuiti, invece, dovrebbero migliorare in termini di sicurezza, come Jerez.

In chiusura, impossibile poi non parlare di Jorge Martin, pronto a tornare finalmente in pista dopo il brutto infortunio del Qatar:

È bello avere il Campione del Mondo in pista. Per ripartire dopo quello che gli è successo deve mantenere la calma e restare tranquillo, cercando di trovare il ritmo senza pressione, senza porsi nessun obiettivo, soprattutto con una moto per lui ‘nuova’. Deve semplicemente ripartire e cercare di divertirsi.

Brad Binder, un tuffo nel passato… per un nuovo inizio?

Chi arriva carico è senza dubbio Brad Binder, ultimo vincitore in terra ceca, nel lontano 2020, che non vede l'ora di scendere in pista a Brno:

Sono contento di tornare qui: ho dei bei ricordi, è pazzesco che siano passati già 5 anni dalla mia vittoria [nel 2020]. In generale è un tracciato positivo per me, dove ho ottenuto ottimi risultati anche in Moto3 e Moto2, e non vedo l’ora di correrci con la mia KTM. Penso che queste curve più lunghe possano aiutarci a fare meglio, ma molto lo capiremo domani. C'è poi da capire come sarà l'asfalto nuovo: pare che ci sia un buon grip, i tempi nei test sono stati veloci e mi aspetto che sia una pista molto veloce.

Il sudafricano ha poi parlato dei limiti della sua KTM, in lento - ma costante miglioramento dall'inizio della stagione ad oggi:

Difficile dire quali siano nel dettaglio, dipende dai circuiti. In alcuni andiamo bene, in altri soffriamo parecchio. All’inizio c’era molto chattering, ma nelle ultime gare qualcosa è cambiato, in parte abbiamo trovato la strada.

Luca Marini, arriverà il feeling con Honda?

Tornato in pista al Sachsenring dopo il brutto infortunio alla 8h di Suzuka, Luca Marini si presenta a Brno con il sorriso, felice per il risultato del GP tedesco, ma anche consapevole che non sarà facile ripetersi:

È stato un periodo molto difficile, i primi giorni dopo l’infortunio sono stati critici, poi le cose sono andate meglio e ho recuperato molto velocemente. Al Sachsenring ho fatto una bella gara, anche se ho avuto un po’ di fortuna per le cadute davanti a me. Adesso puntiamo a concludere bene la stagione.

E ora si torna subito in pista a Brno, tracciato che il pesarese ha potuto tastare (e testare) poche settimane fa:

Dopo l’infortunio ho provato la moto qui a Brno, con calma e senza spingere. Devo dire che la pista è fantastica e l’asfalto è incredibile, hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Spero che in futuro si possa avere questa qualità anche in altri circuiti.

E in chiusura, a proposito di futuro, Marini ha messo a tacere ogni voce di mercato:

Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Alberto e tutto il management, siamo sempre stati vicini al rinnovo. Siamo tutti contenti.

Gli orari del weekend

Piloti e team proseguono nel loro tour europeo con l'undicesimo appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend a Brno, tornata in calendario dopo cinque anni di assenza. I motori si accenderanno venerdì per le prime sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint (al via alle ore 15:00). Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00.

Venerdì 18 luglio

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

15:00 | MotoGP - Practice

Sabato 19 luglio

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP - SPRINT (10 giri)

Domenica 20 luglio

09:40 | MotoGP - Warm Up

11:00 | Moto3 - GARA (16 giri)

12:15 | Moto2 - GARA (18 giri)

14:00 | MotoGP - GARA (21 giri)

Giorgia Guarnieri

