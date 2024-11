MotoGP | GP Malesia, qualifiche: a Bagnaia la penultima pole dell'anno

La MotoGP ha affrontato questa mattina la penultima sessione di qualifiche dell’anno, valida per il GP della Malesia. Il duello mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin si è ripetuto in questa sessione, con il torinese che ha battuto lo spagnolo segnando una pole da record. Sarà lui a partire dalla prima posizione nelle due gare in programma, con la lotta per il titolo sullo sfondo.

Le Ducati ufficiali volano, Yamaha OK

Bagnaia ha siglato 1’56”337 nel secondo run, demolendo di più di un secondo il record del tracciato. Martin ha provato a replicare ma dopo un’incertezza nell’ultimo settore si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Le Ducati GP24 sono tutte lì davanti: Franco Morbidelli ha artigliato un ottimo quarto posto, sesto Enea Bastianini, scivolato nel minuto conclusivo. Alex Marquez ha portato la Ducati GP23 in prima fila, due posizioni più avanti rispetto al fratello Marc.

La Yamaha ha continuato il trend positivo già visto nelle libere di ieri. Fabio Quartararo e Alex Rins avevano centrato l’accesso diretto al Q2, ma oggi entrambi hanno confermato i progressi rimanendo nelle zone alte della classifica. Il francese campione del mondo 2021 ha dato il massimo, sfruttando i riferimenti delle Ducati e può essere soddisfatto dell’ottavo tempo. Rins ha piazzato la sua M1 al nono posto, appena dietro al caposquadra.

Credits: MotoGP.com

Bentornato Andrea Iannone

Aprilia non è stata autore di una prestazione brillante a Sepang. Maverick Vinales ha vestito il ruolo di caposquadra ma non ha fatto meglio dell’undicesimo crono. Aleix Espargaro è 16esimo confinato alla Q1. Non proprio il modo ideale di chiudere la carriera. Per una volta, Pedro Acosta non è stato il miglior portacolori della KTM. Lo spagnolo marchiato Gas Gas non ha ottenuto l’accesso alla Q2, e partirà 13esimo nelle due gare. I due piloti Factory si riprendono lo scettro di alzabandiera, con Brad Binder 12esimo e Jack Miller ottimo settimo. Le RC16 sembrano comunque lontane dal vertice, saldamente nelle mani di Ducati.

Johann Zarco si è confermato il migliore dei piloti Honda. Il francese ha messo la sua firma sul decimo posto sulla griglia, dopo aver centrato l’accesso alla Q2. Diciottesimo Takaaki Nakagami, il quale ha preceduto i due ufficiali Luca Marini e Joan Mir, in 19esima e 20esima posizione rispettivamente. Andrea Iannone ha disputato la sua prima qualifica MotoGP da cinque anni, piazzandosi 17esimo. L’abruzzese attualmente nel WorldSBK ha sfiorato la promozione in Q2 sfruttando il riferimento di Marco Bezzecchi, il quale non è andato oltre il 14esimo posto. Lorenzo Savadori chiude lo schieramento con il 22esimo posto. Il cesenate è qui come sostituto di Miguel Oliveira, ancora infortunato. Il prossimo appuntamento della MotoGP è la Sprint, che partirà quando in Italia saranno le 8 del mattino.

MotoGP | GP Malesia: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP.com

Riccardo Trullo