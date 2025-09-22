NASCAR | Blaney e Penske a segno a Loudon

Ryan Blaney ha dominato la prova di Loudon della NASCAR Cup Series. Il #12 di Penske, insieme al compagno di squadra Joey Logano #22, hanno dominato la prova monopolizzando la scena sin dalle qualifiche.

Blaney e Logano padroni della scena

Logano ha firmato la pole ed ha ottenuto la Stage 2, mentre il #12 di Penske si è imposto nella Stage 1 e nell'ultima parte d'evento. Il portacolori del Capitano ha amministrato il proprio vantaggio nei giri finali battendo Josh Berry (Motorcraft/Quick Lane Ford #21), William Byron (Raptor Chevrolet #24), Logano (Shell Pennzoil Ford #22) e Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9).

Penske interrompe la linea di tre affermazioni di Joe Gibbs Racing e Toyota, coppia che ha semplicemente annichilito i rivali nel Round of 12 tra Darlington, WWT Raceway e Bristol.

Giornata non positiva in New Hampshire per il Gibbs Racing, protagonista di un contatto nella parte centrale della competizione. Denny Hamlin #11 ha infatti perso terreno dopo una toccata in curva 1-2 con Ty Gibbs #45.

Ford Racing torna nella Victory Lane della NASCAR Cup Series. Blaney ottiene la 16ma gioia in carriera, la terza in stagione. L'americano è automaticamente il primo ad accedere automaticamente alla prossima fase dei Playoffs.

NASCAR, il Kansas attende…

La Chevrolet Camaro Trackhous Racing #1 di Ross Chastain (-12), la Ford Mustang Penske #2 di Austin Cindric (-19), la Toyota Camry 23XI Racing #45 di Tyler Reddick (-23) e la Toyota 23XI Racing #23 di Bubba Wallace (-27) sono virtualmente eliminati in vista del prossimo round in Kansas.

Ricordiamo che nessun protagonista verrà eliminato prima del round che tra meno di 15 giorni verrà disputato nel Roval di Charlotte Motor Speedway. Sette protagonisti resteranno in bagarre oltre al già citato Blaney che chiaramente è già certo del proprio posto.

Luca Pellegrini