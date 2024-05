MotoGP | GP Italia: info e orari della festa del Mugello

Il Mugello si appresta ad ospitare la MotoGP per il 75° Gran Premio d'Italia. L'attesa è spasmodica per piloti, addetti ai lavori ed appassionati, pronti ad assistere ad uno dei fine settimana più spettacolari dell'anno. Andiamo a scoprire le info e gli orari tv del Mugello.

In Catalunya è mancato il successo sì, ma Jorge Martín ha comunque ottenuto punti cruciali nella corsa per il titolo. Il quarto e secondo posto di Barcellona hanno permesso al portacolori Pramac di neutralizzare la vittoria di Pecco Bagnaia, ora attardato di 39 punti, ma forte di due vittorie consecutive al Mugello tra 2022 e 2023. A 2 lunghezze dal tre volte Campione del Mondo troviamo Marc Marquez, reduce da tre podi consecutivi e concentrato nel sistemare le qualifiche, punto debole a causa dei pochi dati disponibili. Quarto posto a -61 per Enea Bastianini, seguito da Maverick Viñales e Pedro Acosta, entrambi spinti dalla voglia di rifarsi dopo il complicato GP catalano. Buon salto in avanti per Aleix Espargaró, attualmente davanti a Brad Binder, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

L'AUTODROMO DEL MUGELLO

La mappa del circuito del Mugello. Fonte: motogp.com

Lunghezza: 5,2 km

Curve: 15 (9 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 1141 metri

Distanza gara MotoE: 7 giri (36,7 km)

Distanza gara Moto3: 17 giri (89,1 km)

Distanza gara Moto2: 19 giri (99,6 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 11 Giri (57,7 km)

Distanza gara MotoGP: 23 Giri (120,6 km)

ORARI E PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP

L'intero fine settimana della MotoGP al Mugello sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ed in chiaro su TV8 (a partire dalle qualifiche del sabato). Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio d'Italia 2024.

Giovedì 30 maggio

16:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 31 maggio

8:30 | MotoE - FP1

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

12:25 | MotoE - FP2

13:15 | Moto3 - FP2

14:05 | Moto2 - FP2

15:00 | MotoGP - Prove

17:05 | MotoE - Qualifiche

Sabato 1° giugno

08:40 | Moto3 - FP3

09:25 | Moto2 - FP3

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:15 | MotoE - Gara 1

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP Sprint

16:10 | MotoE - Gara 2

Domenica 2 giugno

09:40 | MotoGP - Warm Up

10:00 | Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 - Gara

12:15 | Moto2 - Gara

14:00 | MotoGP - Gara

Matteo Pittaccio